Death Stranding e i futuri giochi di Kojima arriveranno su Mac: le novità gaming dalla WWDC 2023

Alla World Wide Developers Conference (WWDC) del 5 giugno 2023, Apple ha presentato entusiasmanti novità nel campo del gaming per Mac. Tra le più interessanti, è stata annunciata l’arrivo di Death Stranding anche su Mac, insieme ad altri futuri giochi prodotti da Kojima Productions.

Death Stranding arriva su Mac, Kojima assicura il massimo della qualità

Una delle novità principali introdotte da MacOS è la nuova “modalità gioco”, che assegna una maggiore priorità all’utilizzo della CPU e GPU per migliorare le prestazioni dei videogiochi. Questa modalità permette inoltre di ridurre la latenza quando si utilizzano i controller delle console Xbox e PlayStation. Gli sviluppatori avranno accesso a un nuovo Toolkit per il porting dei giochi, rendendo più semplice creare versioni dei videogiochi per Mac provenienti da altre piattaforme.

Il primo grande titolo in arrivo nel corso del 2023 sarà Death Stranding Director’s Cut, già disponibile su PS5 e PC. Gli utenti potranno presto prenotare il gioco e immergersi in questa straordinaria esperienza. Ma questa è solo l’inizio: Hideo Kojima, il famoso creatore di Death Stranding, ha confermato che il suo team porterà i futuri giochi anche sulle piattaforme Apple.

Kojima ha elogiato le funzionalità offerte da Mac, affermando che grazie a queste caratteristiche, Death Stranding Director’s Cut raggiunge la massima qualità. Questo indica la volontà del regista di sfruttare appieno le potenzialità del sistema operativo Mac per offrire un’esperienza di gioco straordinaria.

La notizia dell’arrivo di Death Stranding e dei futuri giochi di Kojima su Mac ha suscitato grande interesse tra i videogiocatori. Tuttavia, si pone la domanda: quale piattaforma preferiscono i giocatori? Alcuni sono affezionati ai Mac come loro piattaforma principale, apprezzando la combinazione di un sistema operativo solido con un’interfaccia intuitiva. Altri, invece, preferiscono il PC per la sua flessibilità e personalizzazione. Ci sono anche coloro che si dedicano alle console, come Xbox o PlayStation, per l’esperienza di gioco su schermo grande e l’accesso a esclusive di rilievo.

Indipendentemente dalla piattaforma preferita, è indubbio che l’arrivo di Death Stranding su Mac e il supporto di Kojima Productions alle future produzioni per le piattaforme Apple siano notizie molto apprezzate dai fan dei videogiochi. La possibilità di vivere esperienze di gioco uniche su Mac rappresenta un passo significativo per la community di giocatori su questa piattaforma.

Con l’impegno di Apple a migliorare costantemente le prestazioni di MacOS e ad offrire strumenti sempre più efficaci agli sviluppatori, il futuro del gaming su Mac sembra promettente. Gli appassionati potranno godere di una libreria di giochi sempre più ampia e di alta qualità, con Death Stranding Director’s Cut che apre la strada ad un nuovo capitolo emozionante.