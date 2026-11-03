Dazn ti regala HBO: con l'abbonamento ricevi l'altro senza pagare un extra

L’offerta vale solo per chi paga direttamente DAZN e resterà attiva finché sarà mantenuto il piano Family. L’idea è chiara: affiancare allo sport in streaming anche serie tv, film e contenuti entertainment.

Il nuovo pacchetto riguarda solo DAZN Family, il piano che consente la visione su due dispositivi collegati a due reti internet diverse. Dai prossimi giorni, secondo quanto comunicato da DAZN, gli abbonati potranno aggiungere senza sovrapprezzo HBO Max Base con pubblicità, cioè la formula d’ingresso della piattaforma.

Il piano incluso permette di guardare i contenuti in Full HD e su due dispositivi contemporaneamente. Restano fuori, invece, HBO Max Standard e HBO Max Premium. Un punto da tenere presente: non si tratta dell’accesso a tutte le versioni di HBO Max, ma del piano con spot.

La mossa arriva dopo altri accordi tra DAZN e Warner Bros. Discovery, che avevano già portato nell’app sportiva canali come Nove, Real Time, DMAX e Discovery. Questa volta, però, il passo è diverso: non semplici canali dentro DAZN, ma l’accesso a una piattaforma esterna. Da una parte lo sport, dall’altra serie e film.

Si attiva da DAZN, ma si guarda su HBO Max

Per attivare HBO Max incluso in DAZN Family non bisognerà passare dall’app di HBO Max. La procedura partirà dall’area “Il mio account” di DAZN, dove comparirà un banner dedicato. In alternativa, gli abbonati riceveranno una email con le istruzioni per completare l’attivazione.

In salotto, una smart TV mostra sport e contenuti di intrattenimento, richiamando l’idea del bundle DAZN Family con HBO Max.

Una volta concluso il passaggio, i contenuti si guarderanno dall’app HBO Max oppure dal sito hbomax.com, usando un account separato rispetto a quello DAZN. In sostanza: si attiva da DAZN, ma si vede su HBO Max. Una distinzione utile, soprattutto per chi potrebbe aspettarsi di trovare tutto dentro la stessa app.

DAZN ha chiarito anche il tema dei dati: non condividerà i dati dei propri clienti con HBO Max. L’accesso alla piattaforma resterà legato allo stato dell’abbonamento Family, ma senza trasformare l’account DAZN in un profilo unico valido per entrambi i servizi. Due spazi separati, quindi, con un solo diritto di accesso collegato al pagamento del piano sportivo.

Quanto costa DAZN Family e quanto vale davvero HBO Max incluso

DAZN Family è il piano più caro tra quelli disponibili per il servizio sportivo. Costa 71,99 euro al mese con la formula mensile, 61,99 euro al mese con pagamento annuale diviso in dodici rate, oppure 619 euro con pagamento annuale anticipato. Chi oggi ha un piano diverso, come DAZN Full, dovrà passare a Family per avere HBO Max incluso.

Il valore dell’offerta, prendendo come riferimento il prezzo di HBO Max Base con pubblicità, è di 84 euro l’anno. Il piano acquistato da solo costa infatti 6,99 euro al mese. Per gli abbonati Family, dunque, è un contenuto in più senza aumento del canone DAZN, almeno alle condizioni comunicate per il lancio.

Il punto, però, resta il costo complessivo del piano. Il vantaggio è evidente per chi usa già DAZN su due reti diverse, magari in famiglia. Pesa meno, invece, per chi guarda DAZN da una sola casa e dovrebbe passare a Family solo per avere HBO Max. In quel caso, il risparmio dei 6,99 euro mensili va messo a confronto con la differenza di prezzo tra i piani DAZN.

TIMVISION fuori, attenzione a partner terzi, pause e disdette

L’offerta vale solo per chi è abbonato direttamente a DAZN, con piano mensile o annuale, pagato in un’unica soluzione oppure a rate. Sono esclusi gli utenti che accedono a DAZN tramite TIMVISION, anche se hanno un piano Family. Per eventuali pacchetti con DAZN e HBO Max, in quel caso, bisogna guardare alle condizioni previste da TIM.

Chi ha già un abbonamento a HBO Max potrebbe vedere disattivato automaticamente il piano esistente, ma non sempre. Se l’abbonamento è stato sottoscritto tramite un partner terzo, per esempio Prime Video, potrebbe essere necessario cancellarlo a mano. È un passaggio da controllare con attenzione, per evitare doppi addebiti.

Il legame tra i due servizi è stretto. Se l’utente disdice DAZN Family, passa a un altro piano o esercita il recesso, l’accesso a HBO Max incluso viene disattivato, anche se l’account resta esistente. Lo stesso accade in caso di pausa dell’abbonamento DAZN: la sospensione si estende anche a HBO Max. E se si lascia Family per poi tornare più avanti, l’attivazione non riparte in automatico: va richiesta di nuovo.