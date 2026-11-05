Dazn gratis, il regalo di Novembre è servito: tutti gli eventi da vedere

Gli utenti in Italia potranno seguire in streaming una selezione di eventi sportivi — dal calcio femminile al volley, passando per la Serie BKT — secondo il calendario pubblicato dalla piattaforma mercoledì 4 novembre. Per vedere le partite basta registrarsi gratuitamente: non serve attivare uno dei piani a pagamento.

Per guardare gli eventi inseriti nel programma DAZN Gratis bisogna creare un account sulla piattaforma. Non è richiesto un abbonamento mensile o annuale. La registrazione si fa dal sito o dall’app DAZN, con email e password. Una volta completato il passaggio, l’utente può entrare nella sezione dedicata agli eventi senza costi, indicati nel palinsesto come gratuiti. Nella comunicazione diffusa, la piattaforma invita a “iscriversi gratuitamente” per seguire le partite previste a novembre: una procedura semplice, ma necessaria per accedere allo streaming live.

L’accesso dipende comunque dai singoli eventi e dagli orari indicati. Il calendario può essere aggiornato da DAZN. Tradotto: non è tutto il catalogo a diventare gratuito, ma una scelta di partite aperte anche a chi non ha un piano attivo. Una finestra, più che un pacchetto completo.

Calcio gratis su DAZN: Serie BKT e Serie A Women in chiaro

Il calendario del calcio gratis su DAZN parte venerdì 6 novembre alle 20.30 con Ascoli-Palermo, gara di Serie BKT e uno degli appuntamenti più attesi della prima parte del mese. Poi arriva il weekend della Serie A Women. Sabato 7 novembre, alle 12.30, c’è Como 1907-Roma. Alle 18 spazio a Juventus-Sassuolo. Domenica 8 novembre si riparte con Parma-Como Women alle 12.30, quindi Ternana-Fiorentina alle 15 e Lazio-Napoli alle 18.

Streaming sportivo da casa: selezione di eventi sul tablet mentre in TV scorre una partita, in linea con il calendario di partite gratuite.

Il programma va avanti con altri incroci di peso. Il 14 novembre sono in calendario Napoli-Milan alle 12.30, Roma-Parma alle 15 e Fiorentina-Lazio alle 18. Il giorno dopo, domenica 15 novembre, tocca a Sassuolo-Ternana e a Como Women in campo alle 15, secondo il calendario diffuso. Nella parte finale del mese spiccano Parma-Napoli e Milan-Sassuolo il 21 novembre. Poi, il 22 novembre, arrivano Ternana-Inter, Como Women-Roma e Lazio-Juve, quest’ultima alle 20.30: orario serale, con una platea potenzialmente più ampia.

Volley su DAZN Gratis: LVF A1, LVF A2 e Serie A2 maschile

La parte più ricca del palinsesto DAZN Gratis è dedicata al volley, con gare di LVF A1, LVF A2 e Serie A2 maschile sparse lungo quasi tutto novembre. Sabato 7 novembre si comincia con Futura Busto Arsizio-Altino e Club Italia-Casalmaggiore alle 16, poi Trentino Volley-Pinerolo alle 17. Domenica 8 novembre il programma si allarga: tra le partite femminili ci sono Marsala-Offanengo, Costa Volpino-Altafratte Padova, Imola-Perugia Volley, Conegliano-Macerata, S. Giovanni in Marignano-UYBA Busto Arsizio e Millenium Brescia-Bergamo 1991.

C’è molto spazio anche per la Serie A2 maschile. L’8 novembre, dalle 16 in poi, sono previste tra le altre Brescia-Sud Catania, Pallavolo Belluno-Virtus Fano, Pineto Volley-Macerata, Porto Viro-Videx Royalpat Grottazzolina, Reggio Emilia Volley-Ravenna e SS Reggio Calabria-Jv Gioia Del Colle. A metà mese il calendario si fa ancora più fitto: l’11 novembre arrivano Macerata-Talmassons, Firenze-Chieri e S. Giovanni in Marignano-Scandicci per la LVF A1. Il 18 novembre, invece, è quasi tutto dedicato alla LVF A2, con otto gare tra le 16 e le 20.30. Un mercoledì pieno, da seguire con telecomando — o telefono — a portata di mano.

DAZN Gratis fino al 30 novembre: i weekend da non perdere

I weekend centrali di novembre sono quelli con più eventi gratis su DAZN. Tra sabato 14 e domenica 15 novembre si intrecciano Serie A Women, LVF A1, LVF A2 e Serie A2 maschile, con partite dalla fascia delle 12.30 fino alle 18. Il 15 novembre, in particolare, offre una lunga serie di gare: dal volley femminile con Chieri-Macerata, Bergamo 1991-Conegliano e Millenium Brescia-S. Giovanni in Marignano, fino al maschile con Jv Gioia Del Colle-Porto Viro, Macerata-Rinascita Lagonegro e Ravenna-Brescia.

Da segnare anche il fine settimana del 21 e 22 novembre, con Milan-Sassuolo, Ternana-Inter, Como Women-Roma e Lazio-Juve per il calcio femminile, oltre a una lunga lista di match di volley. Domenica 22 novembre, dalle 15 alle 20.30, la piattaforma propone eventi quasi senza sosta: Macerata-Vallefoglia, Scandicci-Millenium Brescia, UYBA Busto Arsizio-Firenze, poi Porto Viro-Virtus Fano, Ravenna-Macerata e Pineto Volley-Videx Royalpat Grottazzolina. Il calendario si chiude il 30 novembre alle 20.30 con Futura Busto Arsizio-Imola, ultima gara indicata nel programma gratuito pubblicato dalla piattaforma. Fino ad allora, per chi vuole seguire sport senza abbonamento, la finestra resta aperta.