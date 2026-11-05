Dazn gratis, il regalo di Novembre è servito: tutti gli eventi da vedere

Gli utenti in Italia potranno seguire in streaming una selezione di eventi sportivi — dal calcio femminile al volley, passando per la Serie BKT — secondo il calendario pubblicato dalla piattaforma mercoledì 4 novembre. Per vedere le partite basta registrarsi gratuitamente: non serve attivare uno dei piani a pagamento.
Per guardare gli eventi inseriti nel programma DAZN Gratis bisogna creare un account sulla piattaforma. Non è richiesto un abbonamento mensile o annuale. La registrazione si fa dal sito o dall’app DAZN, con email e password. Una volta completato il passaggio, l’utente può entrare nella sezione dedicata agli eventi senza costi, indicati nel palinsesto come gratuiti. Nella comunicazione diffusa, la piattaforma invita a “iscriversi gratuitamente” per seguire le partite previste a novembre: una procedura semplice, ma necessaria per accedere allo streaming live.
L’accesso dipende comunque dai singoli eventi e dagli orari indicati. Il calendario può essere aggiornato da DAZN. Tradotto: non è tutto il catalogo a diventare gratuito, ma una scelta di partite aperte anche a chi non ha un piano attivo. Una finestra, più che un pacchetto completo.
Calcio gratis su DAZN: Serie BKT e Serie A Women in chiaro
Il calendario del calcio gratis su DAZN parte venerdì 6 novembre alle 20.30 con Ascoli-Palermo, gara di Serie BKT e uno degli appuntamenti più attesi della prima parte del mese. Poi arriva il weekend della Serie A Women. Sabato 7 novembre, alle 12.30, c’è Como 1907-Roma. Alle 18 spazio a Juventus-Sassuolo. Domenica 8 novembre si riparte con Parma-Como Women alle 12.30, quindi Ternana-Fiorentina alle 15 e Lazio-Napoli alle 18.
Il programma va avanti con altri incroci di peso. Il 14 novembre sono in calendario Napoli-Milan alle 12.30, Roma-Parma alle 15 e Fiorentina-Lazio alle 18. Il giorno dopo, domenica 15 novembre, tocca a Sassuolo-Ternana e a Como Women in campo alle 15, secondo il calendario diffuso. Nella parte finale del mese spiccano Parma-Napoli e Milan-Sassuolo il 21 novembre. Poi, il 22 novembre, arrivano Ternana-Inter, Como Women-Roma e Lazio-Juve, quest’ultima alle 20.30: orario serale, con una platea potenzialmente più ampia.
Volley su DAZN Gratis: LVF A1, LVF A2 e Serie A2 maschile
La parte più ricca del palinsesto DAZN Gratis è dedicata al volley, con gare di LVF A1, LVF A2 e Serie A2 maschile sparse lungo quasi tutto novembre. Sabato 7 novembre si comincia con Futura Busto Arsizio-Altino e Club Italia-Casalmaggiore alle 16, poi Trentino Volley-Pinerolo alle 17. Domenica 8 novembre il programma si allarga: tra le partite femminili ci sono Marsala-Offanengo, Costa Volpino-Altafratte Padova, Imola-Perugia Volley, Conegliano-Macerata, S. Giovanni in Marignano-UYBA Busto Arsizio e Millenium Brescia-Bergamo 1991.
C’è molto spazio anche per la Serie A2 maschile. L’8 novembre, dalle 16 in poi, sono previste tra le altre Brescia-Sud Catania, Pallavolo Belluno-Virtus Fano, Pineto Volley-Macerata, Porto Viro-Videx Royalpat Grottazzolina, Reggio Emilia Volley-Ravenna e SS Reggio Calabria-Jv Gioia Del Colle. A metà mese il calendario si fa ancora più fitto: l’11 novembre arrivano Macerata-Talmassons, Firenze-Chieri e S. Giovanni in Marignano-Scandicci per la LVF A1. Il 18 novembre, invece, è quasi tutto dedicato alla LVF A2, con otto gare tra le 16 e le 20.30. Un mercoledì pieno, da seguire con telecomando — o telefono — a portata di mano.
DAZN Gratis fino al 30 novembre: i weekend da non perdere
I weekend centrali di novembre sono quelli con più eventi gratis su DAZN. Tra sabato 14 e domenica 15 novembre si intrecciano Serie A Women, LVF A1, LVF A2 e Serie A2 maschile, con partite dalla fascia delle 12.30 fino alle 18. Il 15 novembre, in particolare, offre una lunga serie di gare: dal volley femminile con Chieri-Macerata, Bergamo 1991-Conegliano e Millenium Brescia-S. Giovanni in Marignano, fino al maschile con Jv Gioia Del Colle-Porto Viro, Macerata-Rinascita Lagonegro e Ravenna-Brescia.
Da segnare anche il fine settimana del 21 e 22 novembre, con Milan-Sassuolo, Ternana-Inter, Como Women-Roma e Lazio-Juve per il calcio femminile, oltre a una lunga lista di match di volley. Domenica 22 novembre, dalle 15 alle 20.30, la piattaforma propone eventi quasi senza sosta: Macerata-Vallefoglia, Scandicci-Millenium Brescia, UYBA Busto Arsizio-Firenze, poi Porto Viro-Virtus Fano, Ravenna-Macerata e Pineto Volley-Videx Royalpat Grottazzolina. Il calendario si chiude il 30 novembre alle 20.30 con Futura Busto Arsizio-Imola, ultima gara indicata nel programma gratuito pubblicato dalla piattaforma. Fino ad allora, per chi vuole seguire sport senza abbonamento, la finestra resta aperta.