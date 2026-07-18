Dazn, annunciata la novità per gli utenti a partire da agosto: il costo dei nuovi abbonamenti è cambiato

L’aumento riguarda sia i piani mensili sia quelli annuali e porta i clienti già abbonati sugli stessi prezzi introdotti a marzo per i nuovi iscritti. A poche settimane dal via del campionato, insomma, per molti è tempo di rifare i conti.

La modifica annunciata da Dazn scatterà il 16 agosto 2026 e toccherà gli utenti già attivi sui piani Dazn Full e Dazn Family, le due formule principali per seguire il calcio italiano e gli altri sport della piattaforma. Non è quindi un listino pensato solo per chi si abbona adesso: questa volta i nuovi prezzi vengono estesi anche a chi era già cliente.

Il piano Full, pensato per l’uso dentro la stessa rete internet di casa, aumenterà di due euro al mese nelle formule principali. Stesso schema per il piano Family, che offre più libertà nella visione da reti diverse. In sostanza, Dazn uniforma il listino dopo il primo ritocco applicato in primavera ai nuovi abbonati. Una mossa che arriva insieme alla nuova stagione sportiva e alla riorganizzazione delle offerte disponibili.

Quanto costa Dazn: il confronto tra vecchi e nuovi prezzi

Per Dazn Full, l’abbonamento mensile senza vincoli passerà da 44,99 euro a 46,99 euro al mese. La formula annuale con pagamento diviso in dodici rate salirà da 34,99 euro a 36,99 euro al mese. Chi preferisce pagare tutto subito spenderà 379 euro l’anno, contro i precedenti 359 euro: in pratica circa 31,58 euro al mese, invece di 29,92.

Un tifoso a casa tra partita in streaming e schermata di rinnovo sullo smartphone, simbolo dei rincari degli abbonamenti.

Più caro, come già oggi, il piano Dazn Family. Il mensile senza permanenza passerà da 69,99 euro a 71,99 euro al mese. L’annuale pagato in dodici rate salirà da 59,99 euro a 61,99 euro al mese. Per il pagamento in un’unica soluzione, il prezzo diventerà 619 euro l’anno, rispetto ai 599 euro precedenti: circa 51,58 euro al mese. L’aumento è di due euro mensili, ma si somma a una spesa già pesante.

C’è anche il capitolo degli store digitali. Dal 16 agosto 2026, i clienti con piano mensile pagato tramite Google Pay o Apple Pay vedranno lo stesso adeguamento: il Full mensile passerà da 49,99 euro a 51,99 euro, mentre il Family mensile arriverà a 71,99 euro. Sono prezzi più alti rispetto ad alcune offerte sottoscritte direttamente, un dettaglio che spesso salta fuori solo al momento del rinnovo.

Dispositivi, rete di casa e account condivisi: cosa cambia davvero

La differenza tra Full e Family resta soprattutto nell’uso dei dispositivi e nella rete di connessione. Con Dazn Full si possono guardare i contenuti in contemporanea su due dispositivi, ma collegati alla stessa rete internet. È la formula pensata per chi segue le partite dalla stessa abitazione: una tv in salotto, magari, e un tablet in un’altra stanza.

Con Dazn Family, invece, la visione live è consentita su due dispositivi collegati a reti diverse. Ed è qui che si gioca la differenza di prezzo. La piattaforma lascia più margine a chi non guarda sempre dallo stesso posto: un genitore a casa e un figlio fuori città, per esempio, oppure due persone che seguono eventi diversi nello stesso momento da connessioni separate. È anche il punto più delicato quando si parla di account condivisi, tema su cui negli ultimi anni le piattaforme streaming hanno stretto sempre di più.

Per gli abbonati, quindi, non cambia soltanto la cifra da pagare. Cambia anche la scelta del piano. Chi guarda quasi sempre le partite da casa può restare sul Full. Chi ha bisogno di più libertà, o vuole evitare blocchi durante gli eventi live, dovrà mettere in conto il costo del Family. Prima ancora che una questione economica, è una scelta pratica.

Serie A al via, quanto pesa l’aumento per i tifosi

L’aumento arriva alla vigilia della nuova stagione di Serie A, proprio quando molti tifosi stanno decidendo se rinnovare, cambiare formula o fermare l’abbonamento. Il calcio in streaming è ormai una consuetudine per il pubblico italiano, ma il prezzo resta un nervo scoperto. Nei bar, nelle chat, sui social, la domanda gira sempre uguale: quanto costa davvero seguire il campionato?

La risposta dipende dal tipo di abbonamento, dal pagamento scelto e da come si usa il servizio. Il quadro, però, è chiaro: vedere la Serie A su Dazn costerà di più rispetto alla scorsa stagione per una parte ampia degli utenti. Non è un balzo enorme sul singolo mese, certo. Ma sull’anno si sente: 20 euro in più per le formule annuali anticipate di Full e Family, 24 euro in più su base annua per i piani mensili aumentati di due euro.

Dazn, che detiene i principali diritti del campionato italiano, resta il punto di riferimento per chi vuole seguire tutte le partite. Proprio per questo ogni ritocco ai prezzi viene osservato con attenzione dai tifosi e dal mercato televisivo. Dal 16 agosto, la nuova mappa dei costi cambia ancora il prezzo dell’abbonamento sportivo in Italia. E per molti la stagione comincia già dal rinnovo.