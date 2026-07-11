Dash cam in auto: cosa dice la legge italiana tra privacy, prove e assicurazione

Ma non sono un lasciapassare per filmare e pubblicare tutto. Le riprese devono rispettare le regole su privacy, conservazione dei video e diffusione delle immagini previste dal GDPR e dal Codice della Privacy.

La piccola telecamera fissata al parabrezza o al cruscotto, ormai sempre più comune anche sulle strade italiane, registra quello che succede davanti al veicolo e può rivelarsi decisiva quando la dinamica di un sinistro viene contestata. Il punto, però, non è solo riprendere la strada. È soprattutto che cosa si fa, dopo, con quelle immagini.

Dash cam consentita: uso personale, tutela e paletti del GDPR

In Italia la dash cam si può usare quando la registrazione resta nell’uso personale e ha uno scopo preciso: tutelarsi in caso di incidente, danno al veicolo, contestazione o richiesta di risarcimento. Il riferimento è il GDPR, insieme al Codice della Privacy italiano, perché nelle immagini registrate su strada possono comparire dati personali: targhe, volti, insegne o altri elementi capaci di rendere riconoscibile una persona.

Una dash cam installata sul parabrezza riprende la strada, tema centrale tra privacy, prove e assicurazione.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito più volte, in termini generali, che le riprese fatte da privati per fini personali non richiedono il consenso preventivo delle persone riprese. In altre parole, un automobilista non deve fermare pedoni o altri conducenti per chiedere il permesso. Deve però usare quel filmato solo per difendersi. “Il video serve per tutelarsi, non per raccontare la giornata sui social”, riassume un legale esperto di contenzioso stradale. Ed è proprio lì che passa il confine.

Il punto più delicato resta la diffusione dei filmati. Registrare un tratto di strada per documentare un fatto è una cosa. Pubblicare il video su Facebook, Instagram, TikTok o YouTube, senza alcuna cautela, è tutt’altro. Se nelle immagini si vedono volti riconoscibili, targhe leggibili o dettagli che permettono di identificare persone e veicoli, la pubblicazione può violare le norme sulla privacy.

Prima di condividere un filmato, volti e targhe andrebbero oscurati. Non basta aggiungere una frase generica, magari “video pubblicato a scopo informativo”: se i dati personali restano visibili, il problema resta. La diffusione non autorizzata può portare a richieste di rimozione, sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche a denunce. Vale anche per i video di manovre scorrette, discussioni al semaforo o incidenti ripresi “per caso” alle 8 del mattino in viale Certosa, sulla tangenziale o davanti a una scuola. La strada è pubblica, certo. Ma le persone non diventano materiale da pubblicare liberamente.

C’è poi la questione della conservazione dei dati. Molte dash cam registrano in modo ciclico: quando la memoria si riempie, i file più vecchi vengono cancellati e sostituiti da quelli nuovi. È un sistema utile, perché evita di accumulare immagini inutili. Se però accade un incidente, il video va salvato e tenuto solo per il tempo necessario alla denuncia, alla pratica assicurativa o a un eventuale giudizio. Poi, salvo necessità precise, va eliminato.

Incidenti e assicurazioni: quando il filmato può fare la differenza

Il motivo per cui molti automobilisti installano una dash cam in auto è semplice: avere una prova di quello che è successo. Un sorpasso azzardato, un’auto che passa senza rispettare lo stop, un veicolo che urta e poi scappa. In casi del genere, pochi secondi di registrazione possono aiutare a chiarire responsabilità che altrimenti resterebbero affidate alle versioni dei conducenti o ai rilievi della polizia locale.

Dal punto di vista giuridico, i filmati rientrano tra le riproduzioni meccaniche previste dall’articolo 2712 del Codice civile. In pratica, il video può avere valore di prova, a meno che la controparte non ne contesti in modo preciso la fedeltà ai fatti o l’autenticità. Non basta dire “non sono d’accordo”. Serve una contestazione concreta, dettagliata, capace di mettere in dubbio il legame tra le immagini e ciò che è davvero accaduto.

Anche le compagnie assicurative guardano con attenzione a questi dispositivi, perché possono rendere più rapida la ricostruzione del sinistro e ridurre le frodi. In alcuni casi, l’installazione di sistemi di registrazione o controllo può essere legata a condizioni più favorevoli sulla polizza, anche se le offerte cambiano da compagnia a compagnia. Resta però una regola pratica: dopo un incidente, il filmato va consegnato nei canali giusti, cioè alla compagnia, al legale o alle autorità intervenute. Non caricato online, magari prima ancora del verbale.

Installazione corretta: posizione, cavi e memoria per evitare guai

La dash cam va montata senza ridurre la visuale del conducente. Il punto più comune è dietro lo specchietto retrovisore centrale, nella parte alta del parabrezza: da lì la telecamera riprende la strada senza dare fastidio a chi guida. Una posizione sbagliata, troppo bassa o al centro del campo visivo, può diventare un rischio per la sicurezza e attirare contestazioni durante un controllo.

Attenzione anche ai cavi di alimentazione. Devono essere fissati lungo i montanti o nascosti sotto le guarnizioni, senza penzolare davanti al cruscotto o vicino ai comandi. Un cavo lasciato libero può intralciare una manovra, finire nella zona degli airbag o distrarre il conducente. Sembra un dettaglio, ma in auto i dettagli pesano.

Infine, la scheda di memoria. Le registrazioni continue richiedono supporti adatti, meglio se veloci e pensati per la scrittura ciclica. Una memoria scadente può saltare fotogrammi proprio nel momento decisivo o danneggiare il file dopo un urto. Per usare la dash cam senza rischi servono quindi tre attenzioni: riprendere per tutela, rispettare la privacy e montare il dispositivo in modo sicuro. Solo così la telecamera diventa davvero uno strumento utile, e non un problema in più sul parabrezza.