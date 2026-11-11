Dalle targhe allo sblocco dell'auto: così una falla espone a pericoli enormi

La segnalazione è poi arrivata ai produttori, così da consentire la correzione dei sistemi. Non si trattava di manomettere una centralina o clonare il segnale di una chiave. Il punto debole era più lontano dall’auto e molto più vicino ai server: nel cloud automotive, dove passano app, identità digitali e servizi telematici.

La ricostruzione parte dall’analisi dell’app Android di uno dei produttori coinvolti. Shah ha aperto il pacchetto APK, ha ricostruito le chiamate HTTP verso i server della casa automobilistica e ha individuato i servizi usati per aprire le portiere, leggere i dati del mezzo e gestire le funzioni da smartphone. A quel punto è emerso il primo passaggio critico: tra i sottodomini accessibili c’era uno strumento amministrativo chiamato TEST HARNESS, esposto su Internet e pieno di riferimenti utili per interrogare le interfacce interne.

Il meccanismo, secondo il racconto dei ricercatori, passava anche da dati ottenibili tramite servizi di consultazione delle immatricolazioni. In Australia, partendo dal numero di targa, si può risalire al VIN, il codice identificativo univoco del veicolo. Da lì, usando gli endpoint individuati, si arrivava all’identificativo dell’utente e poi ad alcune informazioni personali, compreso l’indirizzo email collegato all’account. Un dettaglio tecnico, certo. Ma con effetti molto concreti: quell’account era, di fatto, la porta d’ingresso ai servizi remoti dell’auto.

Chiavi API e credenziali nel codice: così si sono aperte le porte dei sistemi

Il secondo punto riguarda la gestione dei segreti. Nel codice JavaScript dello strumento web, i ricercatori hanno trovato chiavi API inserite direttamente nei file. Andando avanti, sono emerse anche credenziali amministrative legate a ForgeRock OpenIDM, una piattaforma usata per gestire le identità. Sembravano credenziali di test, quindi destinate allo staging. E invece funzionavano anche sui sistemi di produzione.

Un’auto connessa in garage e un tablet con interfaccia tecnica evocano i rischi di vulnerabilità cloud e comandi remoti.

È uno degli errori più pericolosi nella sicurezza delle applicazioni: lasciare credenziali o chiavi operative in file scaricabili dagli utenti. Chi ha le competenze giuste, e un po’ di pazienza, può recuperarle. Shah e Curry hanno poi descritto una forma di path confusion, cioè una diversa lettura dello stesso indirizzo da parte di componenti diversi dell’infrastruttura. Il risultato: era possibile raggiungere API interne che non avrebbero dovuto essere esposte al pubblico. In un passaggio della ricerca, Shah ha spiegato di aver usato anche strumenti di analisi assistita dal linguaggio per studiare il codice sorgente di OpenIDM e trovare una combinazione di percorso funzionante. Un lavoro da laboratorio, sì. Ma su sistemi reali.

Token, MFA aggirata e comandi fisici: l’autenticazione non ha retto

Una volta raggiunte le interfacce amministrative, il problema è diventato molto più serio. I ricercatori potevano intervenire sui profili utente e modificare la password tramite le API di OpenIDM. A quel punto sarebbe dovuta entrare in gioco la MFA, l’autenticazione a più fattori, pensata proprio per evitare che la sola password basti ad accedere. In quella configurazione, però, il controllo non ha funzionato.

Secondo il resoconto tecnico, una configurazione OAuth permetteva di ottenere token inviando direttamente le credenziali. Poi, con un successivo scambio di token, si poteva creare una sessione utilizzabile dall’app mobile senza completare il normale passaggio multifattore. Con quel token, le API REST e GraphQL accettavano richieste simili a quelle dell’app ufficiale: apertura e chiusura delle portiere, consultazione dei dati del veicolo, avvio del motore e altre funzioni telematiche. Non un accesso solo teorico, quindi. Ma comandi con effetti fisici.

Nella seconda parte della ricerca, riferita a veicoli e account statunitensi, la catena è arrivata fino ai server di autenticazione. Gli esperti hanno usato una differenza di comportamento tra il Web Application Firewall e il server Java Jetty, riuscendo a raggiungere la console amministrativa di Apache Felix, componente dell’architettura OSGi di OpenIDM. Da lì hanno ottenuto una condizione di Remote Code Execution, cioè la possibilità di eseguire codice sui server di produzione, e hanno recuperato credenziali interne. I test, condotti su account autorizzati, hanno mostrato l’accesso alla posizione del veicolo, ai dati diagnostici e ai comandi remoti.

Segreti protetti, console isolate e controlli sui comandi: cosa devono fare i costruttori

Le due case automobilistiche, i cui nomi non sono stati resi pubblici dai ricercatori, hanno corretto le vulnerabilità e ruotato le credenziali compromesse in circa due ore dalla segnalazione. La scelta di non indicare i produttori, spiegano gli autori nei loro resoconti, serve a ridurre il rischio di imitazioni e a tenere l’attenzione sui difetti tecnici già risolti. Resta però il punto centrale: nelle auto connesse, la sicurezza non riguarda solo il veicolo. Riguarda tutta la catena digitale che lo collega all’utente.

Le misure indicate sono note agli addetti ai lavori, ma restano decisive: niente credenziali predefinite nei sistemi esposti, nessuna console amministrativa raggiungibile da Internet, segreti fuori dai bundle JavaScript, controlli severi su come gli URL vengono letti da firewall e applicazioni. Serve anche un livello in più: verifiche di autorizzazione sulle singole operazioni, non soltanto sulla validità del token. Aprire un’auto o avviare un motore non dovrebbe dipendere dal semplice possesso di una sessione valida.

Per gli automobilisti restano le buone pratiche: aggiornare l’app, proteggere l’account e attivare la MFA quando disponibile. Ma questo caso mostra un limite evidente. Se la vulnerabilità permette di aggirare l’autenticazione a monte, la responsabilità principale ricade sull’infrastruttura del costruttore. L’auto, ormai, è anche un servizio cloud su ruote. E la serratura può trovarsi molto lontano dalla portiera.