Dal 1° Luglio arriva l'extra tassa sui pacchi ma non sarà fissa: come si calcola per ogni spedizione

La svolta nasce dal Regolamento europeo 2026/382, che dal 1° luglio 2026 cancella la storica franchigia doganale sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. Al suo posto arriva un dazio forfettario di 3 euro, pensato come misura transitoria fino al 1° luglio 2028, in attesa che entri in funzione la nuova infrastruttura doganale digitale dell’Unione. Fin qui sembrerebbe una cifra tonda e prevedibile, ma il dettaglio che cambia tutto è un altro: il prelievo non si calcola per pacco, bensì per «articolo».

Per la dogana un articolo è l’insieme di beni che condividono la stessa classificazione tariffaria. Significa che una spedizione da 140 euro contenente tre capi di abbigliamento dichiarati separatamente può generare tre dazi da 3 euro ciascuno, non uno solo. La Commissione europea, nelle linee guida operative pubblicate l’8 giugno, ha chiarito proprio con esempi di questo tipo che la cifra finale dipende da come la merce viene dichiarata, con le autorità doganali libere di verificare e correggere il conteggio. Anche il regime IOSS, che permette di pagare l’IVA al momento dell’acquisto, non mette al riparo dal nuovo dazio.

Cosa cambia per i pacchi dal 1° Luglio

A complicare il quadro c’è la componente tutta italiana. La legge di bilancio 2026 aveva introdotto un contributo nazionale di 2 euro a spedizione, più volte rinviato nel corso dell’anno e da ultimo posticipato proprio al 1° luglio dal decreto fiscale di primavera. Se confermato senza ulteriori slittamenti, si sommerebbe al dazio comunitario: su un piccolo pacco si potrebbe quindi arrivare ad almeno 5 euro di costi aggiuntivi, IVA a parte. Per non configurarsi come un dazio, competenza esclusiva di Bruxelles, il contributo italiano è stato esteso a tutte le spedizioni, comprese quelle interne gestite da piattaforme come Amazon, eBay e Vinted.

Gli effetti si erano già visti a inizio anno, quando l’introduzione del contributo aveva fatto calare di oltre un terzo i pacchi di modico valore arrivati direttamente in Italia: molti operatori avevano spostato lo sdoganamento in altri Stati europei privi del balzello, per poi far entrare la merce via terra. Confetra, la confederazione di trasporti e logistica, ha avvertito il governo che una doppia tassazione rischia di provocare il crollo di metà del traffico merci nazionale.

Per chi compra su Temu, Shein o AliExpress il consiglio pratico è verificare lo stato della spedizione: chi ha già ricevuto o sdoganato l’ordine prima del 1° luglio non paga nulla. Resta aperta la partita sul cosiddetto handling fee, un’ulteriore tassa di gestione attesa in autunno, e sui Product Identifier che da novembre diventeranno obbligatori nelle dichiarazioni doganali.