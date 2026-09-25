Da quando ho scoperto cosa significa PPS su un caricabatterie, collego il telefono solo se dispone di questa funzione

L’arrivo del caricatore universale USB-C ha semplificato la vita a milioni di utenti. Almeno in apparenza. Con lo stesso cavo si possono ricaricare telefoni, auricolari, tablet e, in molti casi, anche computer portatili. Eppure, dietro quella porta identica per tutti, le differenze restano. E non sono dettagli.

La norma europea ha imposto uno standard comune per ridurre i rifiuti elettronici e mettere ordine tra cavi e prese diverse. Non ha però cancellato le varie tecnologie di ricarica rapida usate dai produttori. Un alimentatore da pochi euro, magari recuperato da un vecchio dispositivo o comprato senza leggere le caratteristiche, può anche funzionare. Ma non sempre è quello più adatto allo smartphone collegato.

Negli ultimi anni, poi, molti marchi hanno tolto l’alimentatore dalla confezione dei telefoni. Una scelta motivata con ragioni ambientali, ma legata anche a risparmi nella produzione e nella distribuzione. Così, davanti a un telefono nuovo, molti utenti finiscono per usare quello che hanno già in casa. “Tanto è USB-C”, si sente dire spesso nei negozi di elettronica. Il punto, però, è proprio questo: il connettore è solo una parte della storia.

Che cosa significa PPS e come regola tensione e corrente

La sigla PPS significa Programmable Power Supply, cioè alimentazione programmabile. È una funzione prevista dallo standard USB Power Delivery e permette al caricatore di regolare con più precisione tensione e corrente, seguendo le richieste del dispositivo collegato.

Uno smartphone ricaricato con USB‑C: non tutti gli alimentatori offrono la stessa gestione della potenza, come nel caso del supporto PPS.

In parole semplici, un caricatore con PPS non si limita a fornire livelli fissi di potenza. Dialoga con lo smartphone e cambia l’energia inviata durante la ricarica. Quando la batteria è molto scarica può dare più spinta; quando si avvicina a una percentuale alta, può ridurla. È un aggiustamento continuo, gestito dall’elettronica del telefono e dell’alimentatore.

Questa funzione conta soprattutto con i telefoni più recenti, dove la ricarica rapida non dipende solo dai watt scritti sulla scatola. Pesano anche il protocollo supportato, la qualità del cavo e la capacità dell’alimentatore di seguire la curva di ricarica prevista dal produttore. Shaheer Khan, esperto di tecnologia intervistato da MakeUseOf, ha spiegato di evitare spesso i caricatori senza PPS, perché meno flessibili nella gestione dell’energia.

Surriscaldamento, ricarica rapida e soglia dell’80%: perché la batteria può durare di più

Il nemico più comune delle batterie agli ioni di litio non è soltanto il numero di cicli di ricarica. È anche il calore. Durante la ricarica, una gestione poco precisa di corrente e tensione può far salire la temperatura del telefono. Succede ancora più facilmente se lo smartphone viene usato mentre è attaccato alla presa, se resta sotto una cover spessa o se viene lasciato sul comodino per tutta la notte.

Un alimentatore con PPS può aiutare a contenere il problema, perché permette di dosare meglio l’energia inviata allo smartphone. Non fa miracoli, certo. Se il telefono è vecchio, la batteria è già consumata o il cavo è danneggiato, la sigla da sola non basta. Però consente all’elettronica del dispositivo di lavorare con margini più controllati.

C’è poi il tema della soglia dell’80%, ormai presente nelle impostazioni di molti telefoni. Alcuni modelli permettono di fermare o rallentare la carica prima del 100%, una scelta pensata per ridurre lo stress chimico della batteria. In questa fase, un caricatore capace di modulare meglio la potenza può accompagnare in modo più ordinato gli ultimi passaggi della ricarica, quelli in cui il telefono chiede meno energia e tende a scaldare di più.

Sul lungo periodo, il risultato può essere una perdita di capacità più lenta. Non significa che la batteria resterà nuova per anni. Più semplicemente, buone abitudini e accessori adatti possono ridurre l’usura quotidiana: ricariche meno aggressive, meno calore, meno picchi inutili.

Come scegliere un caricatore sicuro dopo l’addio all’alimentatore in confezione

Dopo l’addio all’alimentatore in confezione, scegliere un caricatore richiede qualche attenzione in più. La prima cosa da controllare è il supporto a USB Power Delivery e, quando c’è, la sigla PPS. Di solito queste informazioni si trovano nella scheda tecnica, sulla confezione o stampate in piccolo sul corpo dell’alimentatore.

Non basta guardare il numero di watt. Un caricatore da 65 W può andare bene per un portatile, ma non gestire al meglio uno smartphone se non supporta i profili richiesti. Allo stesso modo, un modello meno potente ma compatibile con PPS può essere più equilibrato per l’uso di tutti i giorni. Conta anche il cavo: deve essere di buona qualità e adatto alla potenza dichiarata.

Meglio stare alla larga da prodotti senza marchio, senza specifiche leggibili o venduti con descrizioni generiche. La marcatura CE è necessaria, ma da sola non dice tutto sulle prestazioni di ricarica. Conviene scegliere marchi affidabili, leggere le indicazioni del produttore dello smartphone e controllare, quando disponibili, i protocolli supportati.

Alla fine, la regola è semplice: l’USB-C ha reso la ricarica più comoda, non l’ha resa tutta uguale. Per chi vuole conservare più a lungo la batteria dello smartphone, verificare la presenza di PPS sull’alimentatore è un gesto piccolo, ma concreto. Si fa una volta, prima dell’acquisto. E poi conta ogni giorno.