Da LIDL l'orologio radiocontrollato con proiettore e termomentro a 10 euro è da prendere al volo

Una sveglia da comodino pensata per chi non vuole rimettere mano agli orologi di casa e, di notte, preferisce leggere l’ora senza accendere luci né cercare lo smartphone.

La funzione su cui Lidl punta di più è semplice: il dispositivo riceve il segnale radio orario e si regola da solo. Un dettaglio utile proprio nel passaggio dall’ora legale all’ora solare, quando in casa resta sempre qualche orologio da sistemare a mano. Con questo despertador radiocontrollato, almeno sul comodino, l’operazione viene evitata: l’ora ufficiale arriva via radio e la sveglia si aggiorna senza interventi.

Il modello, venduto con marchio Livarno, costa 12,99 euro ed è indicato nella scheda commerciale nelle versioni bianca e nera. È un prodotto compatto, da uso quotidiano: display digitale, funzioni di base e qualche comodità in più. Niente effetti speciali, insomma. Ma chi ha sveglie, orologi da cucina o apparecchi non connessi sa quanto possa diventare seccante il piccolo rito del cambio d’ora. Qui il problema, almeno per questo dispositivo, viene risolto alla radice.

Non è una tecnologia nuova: gli orologi radiocontrollati esistono da tempo e funzionano grazie a un segnale orario standard. Il punto, in questo caso, è l’incrocio tra prezzo basso e funzioni già integrate. Una ricetta tipica delle offerte stagionali Lidl, spesso legate a bisogni molto concreti. Stavolta, il calendario fa la sua parte.

Proiezione su parete o soffitto: l’ora si legge senza alzarsi

L’altra funzione che spicca è il proiettore orientabile, pensato per mostrare l’ora su parete o soffitto. Una cosa semplice, ma nel buio della camera può tornare comoda: si aprono gli occhi, si guarda in alto o di lato, e si sa subito che ore sono. Senza allungare la mano verso il telefono. Senza accendere l’abat-jour. Una piccola comodità, certo, ma pratica per chi si sveglia spesso durante la notte.

Una sveglia digitale con proiettore sul comodino, ideale per controllare l’ora al buio durante il cambio d’ora.

La proiezione permette di visualizzare l’ora e, in base alla modalità scelta, anche altre informazioni legate alla sveglia. Il fascio luminoso si può regolare, così da adattarlo alla posizione del letto o all’altezza del comodino. In una camera matrimoniale può finire sul soffitto, al centro. In una stanza più piccola, invece, può essere puntato direttamente sulla parete accanto al letto.

Questa sveglia con proiezione parla anche a chi ormai usa lo smartphone come orologio notturno. Il telefono, però, tra notifiche e schermo troppo luminoso, non sempre aiuta a riaddormentarsi. Un apparecchio dedicato è più discreto e distrae meno. A volte serve solo sapere che ore sono, magari alle 4.17 del mattino, e poi tornare a dormire. In quei momenti, meno passaggi ci sono, meglio è.

Termometro, doppia sveglia e calendario: cosa c’è nei 12,99 euro

Nel prezzo di 12,99 euro rientra anche un termometro ambientale, utile per controllare la temperatura della stanza di notte o appena svegli. Non è uno strumento medico, naturalmente, ma può aiutare a capire se la camera è troppo calda o troppo fredda, soprattutto nei periodi in cui il riscaldamento funziona a fasce orarie.

C’è poi la doppia sveglia indipendente. Una funzione comoda per chi divide la stanza con una persona che ha orari diversi, oppure per chi vuole impostare un primo allarme e un secondo richiamo dopo qualche minuto. Non manca lo snooze, il classico rinvio della sveglia. Un piccolo aiuto per chi, al mattino, più che spegnerla, ci tratta.

Il dispositivo integra anche il calendario, con giorno e data insieme all’orario. Presi da soli, sono dettagli. Messi insieme, però, rendono la sveglia piuttosto completa per la fascia di prezzo. Online si trovano modelli digitali con proiettore a cifre poco più alte, intorno ai 15-16 euro. La carta di Lidl resta quella dell’acquisto diretto in negozio, se il prodotto è disponibile.

Segnale radio e proiezione continua: i limiti da sapere prima

Il primo limite riguarda la ricezione del segnale radio. Può cambiare in base alla zona, alla posizione della sveglia e allo spessore delle pareti. Se ci sono interferenze o se l’apparecchio viene sistemato in un punto poco favorevole, l’aggiornamento automatico potrebbe richiedere più tempo. Non vuol dire che non funzioni. Vuol dire, però, che la regolazione non sempre è immediata. Meglio tenerlo presente, soprattutto in stanze interne o in edifici con muri molto spessi.

C’è poi il tema dell’alimentazione per la proiezione continua. Per tenere il fascio luminoso sempre attivo in modo stabile, la sveglia va collegata alla corrente tramite adattatore. Con le batterie, invece, la proiezione può essere più limitata, come accade spesso per prodotti di questo tipo. È un compromesso prevedibile: una luce accesa di continuo consuma energia, anche se poca.

Resta un gadget molto mirato. Il despertador radiocontrollato con proiettore Lidl si rivolge a chi cerca un orologio da comodino economico, leggibile e capace di gestire da solo il cambio d’ora. Chi preferisce sveglie analogiche, modelli essenziali o dispositivi senza funzioni digitali può guardare altrove. Per gli altri, il prezzo da 12,99 euro rende la scelta piuttosto semplice: se serve, non ci si pensa troppo.