Un’offerta pensata per chi cerca una TV grande, con MiniLED, QLED, Google TV e audio Dolby Atmos, senza spingersi su cifre molto più alte. La segnalazione arriva da Xataka Smart Home e riguarda un modello venduto sul sito Lidl, in un mercato pieno di alternative: quello delle TV 4K da salotto, dove il prezzo pesa, certo, ma non è l’unica cosa da guardare.

La CHiQ 55M79N scende, secondo il prezzo indicato da Lidl, da 799 euro a 359,99 euro. Una cifra aggressiva, soprattutto per una TV con retroilluminazione avanzata. C’è però un aspetto da non trascurare: la disponibilità è solo online. Niente prova dal vivo in negozio, niente pannello acceso da osservare tra corsie e scaffali. L’acquisto va quindi valutato guardando bene scheda tecnica, spedizione e modalità di reso.

Nel confronto entra anche la Xiaomi TV FX MiniLED 55, in vendita su Amazon a 399 euro durante le offerte anticipate. Anche qui ci sono QLED, MiniLED, Dolby Audio e DTS:X, ma con sistema Fire TV. La differenza è di circa quaranta euro, quindi non abbastanza da chiudere la partita da sola. A quel punto pesano le abitudini: Google TV da una parte, Fire TV dall’altra. E, soprattutto, il modo in cui la TV verrà usata in casa.

MiniLED, QLED e 4K: cosa può dare il pannello nei salotti luminosi

Il dato che salta subito all’occhio è l’accoppiata MiniLED e QLED su una diagonale da 55 pollici, cioè circa 138 centimetri, con risoluzione 4K Ultra HD. In parole semplici, rispetto a molti LED economici, la retroilluminazione MiniLED dovrebbe gestire meglio le zone illuminate. I punti quantici del QLED, invece, puntano a colori più ricchi e più stabili.

Un salotto con TV accesa e laptop in primo piano richiama la scelta di una smart TV in offerta online per il Black Friday.

È una combinazione che può farsi valere soprattutto nei salotti luminosi, dove luminosità e contrasto aiutano parecchio con sport, film e serie in streaming. Attenzione, però: non siamo davanti a un OLED e nemmeno a un televisore di fascia alta. A questo prezzo qualche compromesso va messo in conto. Detto questo, per chi viene da un vecchio LCD Full HD, magari da 40 o 43 pollici, il salto può essere evidente già con i canali in alta definizione e con i contenuti 4K delle piattaforme.

Google TV, Dolby Vision e Dolby Atmos: parte smart ricca, ma conta l’uso reale

Sul lato software, Google TV rende la CHiQ 55M79N facile da inquadrare per chi usa già Netflix, Prime Video, Disney+ o YouTube. Ci sono anche Chromecast, Google Assistant e il controllo vocale dal telecomando. Funzioni ormai comuni, ma utili, specie quando la TV viene usata da tutta la famiglia e non tutti hanno voglia di perdersi tra app, account e menu.

La compatibilità con Dolby Vision e HDR10 è un altro punto a favore, perché permette alla TV di leggere i formati HDR più diffusi sulle piattaforme streaming. Per l’audio c’è il supporto Dolby Atmos, che promette una scena sonora più ampia rispetto agli altoparlanti base integrati. Poi, però, bisogna fare i conti con il telaio e con i limiti fisici di una TV sottile.

Per un suono più pieno, una soundbar resta una scelta sensata, soprattutto in stanze medio-grandi. La dotazione comprende anche WiFi dual band, Bluetooth 5.1 e porte HDMI 2.1, utili per console, decoder, lettori e barre audio. Sulla carta è una TV completa; nella pratica conteranno accensione, fluidità dei menu, upscaling e resa delle scene scure.

Il nodo dei 120 Hz DLG: quando ha senso comprarla e quando è meglio guardare altrove

Il punto più delicato riguarda i 120 Hz DLG, indicati tra le caratteristiche del televisore. La tecnologia Dual Line Gate può dare una maggiore sensazione di fluidità nelle immagini in movimento, ma non va confusa con un pannello 120 Hz nativo. Spesso quella frequenza viene raggiunta riducendo la risoluzione verticale, con un compromesso che gli utenti più attenti possono notare.

Per film, serie, programmi TV e sport, la CHiQ 55M79N a 359,99 euro sembra una proposta competitiva, soprattutto per chi vuole un 55 pollici moderno senza salire a 600 o 700 euro. Per il gaming più esigente, invece, il discorso cambia. Chi cerca 4K a 120 fps reali, VRR avanzato e prestazioni pensate per console di nuova generazione farebbe meglio a puntare su TV con pannello 120 o 144 Hz nativo, anche spendendo di più. In sintesi, l’offerta Black Friday Lidl ha senso per chi vuole una TV grande, luminosa e ricca di funzioni smart, accettando qualche limite tecnico. Non è il modello perfetto per tutti, ma a questo prezzo la scheda tecnica si fa notare.