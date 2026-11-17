Un prezzo pensato per chi cerca un apparecchio semplice, senza troppi fronzoli, ma con le funzioni che servono davvero: timer digitale da 24 ore, caraffa in vetro e capacità da 1,25 litri. In pratica, una macchina per il caffè di tutti i giorni, adatta alla casa, a un piccolo ufficio o a chi vuole svegliarsi e trovare il caffè già pronto. Prezzo basso, dotazione essenziale e tempi stretti: l’offerta, infatti, non resterà a lungo.

La Russell Hobbs Colours Plus sarà in vendita nei punti vendita Lidl dal 23 al 28 novembre, salvo esaurimento scorte, al prezzo promozionale di 19,99 euro. Nel materiale promozionale della catena il prezzo di listino indicato è di 76,99 euro. Online, al momento della rilevazione, lo stesso modello si trova intorno ai 44,99 euro. La differenza c’è, ed è proprio questa a rendere l’offerta Lidl particolarmente interessante rispetto ad altri canali.

Il prodotto sarà disponibile in due colori: rosso e Classic Cream, una tonalità chiara più adatta alle cucine dallo stile tradizionale. Come sempre nelle promozioni dei discount, però, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio. Meglio quindi controllare il volantino della propria zona o passare in filiale all’inizio dell’offerta. Chi cerca una macchina da caffè filtro economica farà bene a non aspettare troppo.

Timer 24 ore e caraffa da 1,25 litri: cosa offre davvero

Il punto forte della macchina da caffè Russell Hobbs è il timer programmabile da 24 ore. Permette di scegliere in anticipo l’orario di avvio: si mettono acqua e caffè la sera, si imposta la partenza e al mattino la bevanda è già pronta nella caraffa. Una funzione semplice, ma molto pratica per chi ha poco tempo appena sveglio.

Una macchina da caffè filtro su scaffale di supermercato, mentre un cliente la afferra: immagine che richiama l’offerta Lidl.

La caraffa in vetro ha una capacità di 1,25 litri. Secondo le indicazioni del produttore, basta per circa 10 tazze grandi o 15 tazze piccole. La macchina ha anche una piastra riscaldante, utile per mantenere il caffè caldo dopo l’erogazione, e un sistema anti-goccia che blocca il flusso quando si toglie la caraffa. Così si può versare una tazza anche prima che il ciclo sia finito. Un dettaglio piccolo, certo, ma nella routine di tutti i giorni può fare comodo.

WhirlTech, potenza e materiali: i pro e i limiti della macchina

Tra le caratteristiche segnalate da Russell Hobbs c’è la tecnologia WhirlTech. È un sistema che distribuisce l’acqua in modo più ampio sul caffè macinato, così da bagnare meglio il filtro. Secondo il produttore, questo aiuta a ottenere un’estrazione più regolare e un aroma più pieno. Non è una funzione da macchina professionale, ma su una macchina da caffè filtro a 19,99 euro resta un elemento da tenere presente.

La potenza dichiarata è di 1.100 watt. Non è detto quindi che sia rapidissima rispetto a modelli più potenti, ma per l’uso quotidiano resta una dotazione adeguata. Il portafiltro è estraibile e si può lavare sotto l’acqua corrente. Nella confezione c’è anche un misurino. I limiti non mancano: il corpo ha parti in plastica e, nella versione chiara, sono presenti finiture in acciaio verniciato color crema. Chi cerca materiali più solidi o funzioni avanzate, come il macinacaffè integrato o la scelta dell’intensità, dovrà orientarsi su altro.

Nelle valutazioni disponibili sul canale Lidl, la Russell Hobbs Colours Plus ha una media di 4,6 stelle su 5 su 62 recensioni. Circa il 90% degli acquirenti dichiara di consigliarla. I commenti più positivi citano soprattutto il rapporto tra prezzo e prestazioni, la silenziosità durante l’uso e la forma della caraffa, giudicata comoda quando si versa il caffè. Piace anche la possibilità di programmare la preparazione, soprattutto al mattino.

È una scelta adatta a chi vuole una caffettiera elettrica semplice, senza display complicati, capsule proprietarie o manutenzione pesante. Può andare bene in una cucina piccola, in una casa condivisa o in un ufficio dove servono più tazze alla volta. Meno indicata, invece, per chi cerca espresso, crema densa o molte regolazioni. Per chi beve caffè filtro ogni giorno e vuole spendere poco, l’offerta Lidl resta una delle più convenienti della settimana.