Da gioiello tech a prodotto accessibile grazie a Lidl: con 7 euro è tuo

È pensato per chi vuole avere sempre sott’occhio l’ora e l’umidità dell’aria anche vicino a doccia, lavabo o specchio. Un accessorio semplice, senza pretese: si fissa in pochi secondi, ha la batteria inclusa e occupa poco spazio.

Il prodotto indicato da Lidl è l’orologio radiocontrollato Livarno per bagno, venduto a 7,99 euro secondo la scheda pubblicata sul sito dell’insegna. Rientra nella categoria Casa e Arredo, più precisamente tra gli articoli di Multimedia e tecnologia, dove trovano posto piccoli dispositivi e accessori per la casa.

La sua destinazione è chiara: è un orologio per bagno, da sistemare su superfici lisce come piastrelle o specchio, oppure da lasciare semplicemente appoggiato su un ripiano. Un oggetto da routine quotidiana, soprattutto al mattino, quando cinque minuti possono fare la differenza tra uscire tranquilli e chiudere la porta di corsa.

Il prezzo, 7,99 euro, lo mette nella fascia degli accessori domestici economici, quella tipica delle offerte non alimentari Lidl. Come sempre per questi prodotti, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio e in base al periodo. Meglio quindi controllare sul sito Lidl o chiedere direttamente nel punto vendita di riferimento.

Colori e misure: le varianti dell’orologio Livarno

L’orologio radiocontrollato Livarno viene proposto, stando alla scheda Lidl, in tre colori: bianco, nero e grigio. Tonalità neutre, facili da inserire in bagni moderni o più classici, senza creare troppo stacco vicino allo specchio o al lavabo.

Orologio digitale da bagno con indicazione di umidità e temperatura, fissato allo specchio accanto al lavabo.

Le misure indicate sono due: 17 x 5,8 cm oppure 14,5 x 4,5 cm, a seconda della versione scelta. Dimensioni contenute, quindi, adatte a spazi dove spesso ogni centimetro conta: una mensola stretta, il bordo del lavabo, una nicchia accanto allo specchio. Più praticità che estetica, in sostanza.

La scheda non entra molto nel dettaglio sulla forma, oltre alle misure dichiarate. L’idea, però, è quella di un accessorio essenziale. Niente montaggi complicati, niente elementi superflui. La scelta dei colori permette almeno di abbinarlo un minimo all’arredo: dal bianco più classico al grigio discreto, fino al nero per chi preferisce un contrasto più netto.

Sul vetro o sulle piastrelle: fissaggio con ventose e uso da appoggio

Uno dei punti centrali è il sistema di fissaggio. L’orologio Livarno per bagno ha quattro ventose sul retro, pensate per aderire a piastrelle lisce o allo specchio. Una soluzione pratica in bagno, dove forare pareti o mobili non è sempre possibile. E spesso nemmeno desiderabile.

Il montaggio dovrebbe essere rapido: si pulisce la superficie, si appoggiano le ventose, si preme e l’orologio resta al suo posto. Naturalmente, come accade con tutti gli accessori a ventosa, la tenuta dipende dalla superficie, dall’umidità e dalla pulizia del supporto. In bagno è un dettaglio da considerare.

Lidl segnala anche la possibilità di usarlo come orologio da appoggio. Si può quindi mettere su una mensola, sul mobile del lavabo o accanto agli altri accessori per la cura personale. Una scelta più libera, utile per chi non vuole fissarlo allo specchio o preferisce spostarlo quando serve.

Ora precisa, umidità sotto controllo e batteria già inclusa

La funzione principale è l’ora radiocontrollata. In pratica, l’orologio si sincronizza automaticamente con il segnale orario, riducendo la necessità di regolazioni manuali. Una comodità soprattutto nei cambi d’ora o dopo eventuali reset.

Accanto all’orario, la scheda Lidl segnala anche l’indicazione dell’umidità dell’aria. In bagno può tornare utile: dopo una doccia calda, per esempio, l’umidità sale in fretta e avere un dato visibile aiuta a capire quando è il caso di arieggiare. Non è uno strumento professionale, ma offre un riferimento immediato.

Nella confezione è presente anche la batteria. Un dettaglio piccolo, ma pratico: si compra l’orologio, si apre la confezione e lo si può usare subito, senza cercare pile in casa o fare un altro giro al supermercato.

L’offerta dell’orologio radiocontrollato Livarno da bagno rientra quindi tra quei piccoli articoli per la casa che Lidl propone a prezzo contenuto. La promessa è semplice: dare l’ora in modo preciso, mostrare l’umidità dell’aria, occupare poco spazio e adattarsi a un ambiente dove la praticità conta più dell’apparenza. Per chi cerca un accessorio economico da fissare allo specchio o da tenere vicino al lavabo, il dato da cui partire resta il prezzo: 7,99 euro.