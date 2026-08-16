Da centinaia di euro a meno di 20, questa volta Lidl ha esagerato: è il prodotto dell'estate

Non un attrezzo da cantiere, ma una soluzione pratica per chi cerca qualcosa di compatto, economico e subito pronto all’uso.

Il prodotto in offerta è un avvitatore elettrico senza fili Parkside, marchio ormai familiare sugli scaffali bricolage di Lidl. Il prezzo resta sotto la soglia dei 20 euro, dettaglio che pesa in una fase in cui molti cercano attrezzi utili senza spendere troppo.

La destinazione d’uso è chiara: stringere una vite allentata, montare una mensola, assemblare un mobile in truciolare, sistemare piccoli oggetti in casa. Non è pensato per lavori pesanti, e la scheda non lo presenta così. È, più semplicemente, un kit da tenere nel cassetto degli attrezzi e tirare fuori quando serve.

Il punto forte dell’offerta è la formula “tutto compreso”: utensile compatto, accessori già inclusi e niente acquisti immediati di punte, adattatori o custodie a parte. Secondo quanto riportato da Lidl, l’avvitatore ha dimensioni ridotte e un design leggero, utile quando si lavora in spazi stretti, dietro un mobile o in un angolo scomodo. L’assenza del cavo fa il resto: in casa, spesso, la prolunga è più fastidiosa del lavoro da fare.

Batteria da 4 V e serraggio regolabile: cosa può fare l’avvitatore Parkside

Il cuore dell’avvitatore Parkside è una batteria da 4 V con capacità di 1,5 Ah. Una dotazione adatta a interventi brevi su legno tenero, plastica, cartongesso o pannelli in agglomerato. In altre parole: piccoli lavori domestici e bricolage leggero, non forature impegnative o uso professionale.

Kit di avvitatore ricaricabile compatto in valigetta con punte e cavo di ricarica, ideale per piccoli lavori di fai da te domestico.

L’utensile dispone di due livelli di serraggio, così da dosare la forza in base alla vite e al materiale. È un dettaglio utile, soprattutto sulle superfici più delicate: una spinta eccessiva può rovinare la testa della vite o lasciare segni sul supporto. La regolazione, semplice, aiuta anche chi non ha grande esperienza.

C’è anche una luce LED integrata, pensata per illuminare il punto di lavoro quando si opera sotto una scrivania, dentro un armadietto o in zone poco visibili. Il portapunte è un mandrino magnetico esagonale. In più, il blocco del mandrino permette di usare l’avvitatore come un normale cacciavite manuale quando la batteria si scarica. Non è la stessa comodità del motore, certo, ma può togliere d’impaccio.

Quattro testine, 28 punte e valigetta: cosa c’è nella confezione

Il kit venduto da Lidl include una dotazione piuttosto ricca per questa fascia di prezzo. Nella confezione si trovano un cavo di ricarica USB-C, quattro testine intercambiabili, 28 punte, una prolunga per punta e una valigetta di trasporto.

Le quattro testine indicate nella scheda servono ad allargare gli usi dell’avvitatore: una per la regolazione della coppia, una eccentrica, una angolare e una da taglio. La testina angolare può tornare utile quando lo spazio davanti alla vite è poco; quella eccentrica aiuta invece vicino ai bordi, dove il corpo dell’utensile rischia di sbattere contro la superficie.

Le 28 punte intercambiabili coprono le necessità più comuni in casa, dalle viti a croce ad altri tipi di impronta, in base alla dotazione effettiva del kit. La valigetta serve a tenere insieme cavo, punte e accessori. Sembra un dettaglio da poco, ma chi ha perso una punta nel fondo di un cassetto sa bene quanto possa contare.

Acquisto online, consegna in 5 giorni e alternativa Amazon

L’avvitatore ricaricabile Parkside risulta disponibile online sul sito di Lidl, con consegna a domicilio indicata in circa 5 giorni. È previsto anche il reso entro 30 giorni dalla ricezione del prodotto, secondo le condizioni riportate dal rivenditore. Come sempre per questo tipo di offerte, prezzo e disponibilità possono cambiare in base alle scorte.

Per chi non dovesse trovare il prodotto, o non avesse un punto vendita Lidl vicino, nel testo di partenza viene citata anche un’alternativa su Amazon: il Cecotec PowerGyro 3500 Total Set, proposto a 34,90 euro. Anche qui si parla di un cacciavite ricaricabile da 4 V, con batteria da 1.500 mAh, testine intercambiabili, punte e valigetta.

Restano poi sul mercato modelli di fascia più alta, come alcuni avvitatori Bosch o prodotti di marchi specializzati nel bricolage. Ma il confronto va fatto con cautela: prezzo, potenza, autonomia e accessori non sempre sono paragonabili. L’offerta Parkside sotto i 20 euro gioca un’altra partita: dare un piccolo strumento da casa, ordinato nella sua custodia e pronto per quei lavoretti che spesso restano in sospeso “finché non trovo il cacciavite giusto”.