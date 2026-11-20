Nei negozi Action italiani sono arrivate le offerte Philips Connected by WiZ, con lampadine e faretti intelligenti a partire da 5,95 euro fino al 24 novembre 2026.

La promozione riguarda quattro prodotti per l’illuminazione smart, compresa una catena luminosa da dieci metri, tutti pensati per controllare la luce senza interventi complessi. Con l’app WiZ si possono programmare accensione e spegnimento e, sui modelli compatibili, usare assistenti vocali. Prima di andare in negozio conviene però ricordare che i prezzi valgono salvo esaurimento scorte e che le disponibilità cambiano da punto vendita a punto vendita.

Catena luminosa Wi-Fi da 10 metri: prezzo, funzioni e scenari d’uso

Il pezzo più scenografico del volantino è la catena luminosa Philips da 10 metri, in vendita da Action a 12,95 euro con uno sconto indicato del 31%. Può tornare utile su balconi coperti, in soggiorno, nelle camerette o per piccoli allestimenti in casa, soprattutto con il Natale in arrivo. Il vantaggio è chiaro: luce regolabile senza dover comprare timer o prese smart a parte. Si collega direttamente alla rete Wi-Fi, senza hub dedicati, e si controlla dall’app WiZ.

Da lì si possono accendere e spegnere le luci anche quando non si è in casa, impostare orari e cambiare colore. Tra le funzioni indicate ci sono anche la sincronizzazione con la musica e i comandi vocali con Google Assistant e Amazon Alexa. Non è un impianto professionale, certo. Ma per l’uso di tutti i giorni, a questo prezzo, può fare il suo.

Lampadine E27 smart: differenze tra modello Edison e LED da 800 lumen

Nel reparto illuminazione smart Philips spuntano anche due lampadine con attacco E27. Si usano più o meno allo stesso modo, ma cambiano stile e caratteristiche. La prima è la lampadina LED a filamento Edison, proposta a 6,95 euro con sconto del 30%. Qui conta molto l’aspetto: il classico bulbo a vista, adatto a lampade da tavolo o sospensioni decorative. Permette di regolare la temperatura della luce da 2.000 a 5.000 Kelvin e si gestisce sempre tramite app WiZ, con accensione da remoto, programmazione e comandi vocali.

Più semplice, e un po’ meno cara, è la lampadina LED smart da 800 lumen, venduta a 5,95 euro con sconto del 25%. Anche in questo caso l’attacco è E27, ma la temperatura colore va da 2.200 a 6.500 Kelvin: più calda per la sera, più fredda quando serve luce per studiare o lavorare. Per una stanza piccola, insomma, può bastare senza troppi problemi.

Faretto GU10 Philips Connected by WiZ: compatibilità, app e comandi vocali

Chi in casa ha faretti a soffitto o binari con attacco GU10 può puntare sul faretto LED smart Philips Connected by WiZ, disponibile da Action a 5,95 euro con sconto del 25%. I dati dichiarati parlano di 4,7 watt e 342 lumen: meglio non pensarlo come unica luce per ambienti grandi, ma come punto luce per corridoi, ingressi, cucine o zone precise della casa.

La compatibilità con WiZ permette di controllarlo dallo smartphone, impostare accensioni automatiche e cambiare la temperatura della luce da 2.200 a 6.500 Kelvin. Con Alexa o Google Assistant si può anche spegnere a voce, senza cercare l’interruttore. Piccola comodità, ma nella vita quotidiana pesa. Le offerte restano valide nei negozi Action fino al 24 novembre 2026, con disponibilità variabile da punto vendita a punto vendita.