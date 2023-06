DA 899€ A SOLI 389€: è tutto VERO per Xiaomi 12 su eBay! CORRI SUBITO

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente, innovativo e ad un prezzo conveniente, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta imperdibile su eBay per il XIAOMI 12 5G. Attualmente disponibile a soli 389,00€, con uno sconto del 57% sul prezzo di listino, questo smartphone rappresenta un’opportunità unica per avere tra le mani un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. Non perdere l’occasione di acquistare un telefono con specifiche di fascia alta senza dover svuotare il tuo portafoglio. Sbrigati, perché l’offerta è limitata nel tempo e potrebbe esaurirsi presto!

Con il suo design elegante, le potenti specifiche tecniche e le numerose funzionalità, il XIAOMI 12 5G ti offre un’esperienza mobile straordinaria ad un prezzo vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e aggiorna il tuo smartphone con il meglio della tecnologia. XIAOMI 12 5G è un dispositivo che stupisce per le sue specifiche tecniche all’avanguardia. Dotato di dual SIM, avrai la possibilità di gestire due numeri di telefono contemporaneamente, permettendoti di separare il lavoro dalla vita personale o di usufruire di tariffe vantaggiose da diversi operatori. Con una memoria interna di 256GB e una RAM di 8GB, avrai spazio sufficiente per archiviare le tue foto, video e applicazioni preferite senza preoccuparti della memoria piena.

Il telefono è caratterizzato da un elegante design in colore blu, che conferisce un tocco di stile e modernità. La garanzia Italia assicura la qualità e la sicurezza del prodotto, offrendoti tranquillità nell’acquisto.

XIAOMI 12 5G offre una connettività avanzata grazie alla tecnologia 5G, che ti permette di sfruttare la velocità di navigazione ultra-rapida e una connessione affidabile ovunque tu sia. Potrai goderti video in streaming, giochi online e download veloci senza interruzioni o ritardi.

Non perdere questa incredibile offerta per il XIAOMI 12 5G su eBay. Acquistalo ora a soli 389,00€ e scopri l’esperienza di un telefono di fascia alta ad un prezzo conveniente. Sfrutta le sue potenti specifiche tecniche, il design elegante e le numerose funzionalità per vivere una vita digitale al massimo delle prestazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.