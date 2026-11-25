Immagine generata con AI

Il cybercrime in Italia nel 2026 ha assunto una dimensione che non ha precedenti nella storia digitale del Paese. Nel solo 2025 si sono registrati 116.498 attacchi informatici, uno ogni cinque minuti, con una frequenza superiore del 17% rispetto alla media globale — e i segnali di quest’anno indicano una traiettoria ancora più ripida. A rendere il quadro particolarmente preoccupante è il ruolo dell’intelligenza artificiale, che non si limita a potenziare gli strumenti degli attaccanti: ne cambia radicalmente la logica, la scala e la credibilità.

Un Paese nel mirino: i numeri del cybercrime in Italia nel 2026

I dati del 2025 fotografano un’Italia sistematicamente esposta. Un attacco su tre è partito da credenziali rubate, un vettore che nel corso dell’anno scorso ha visto un’esplosione senza precedenti: circa 15 miliardi di credenziali sono state sottratte a livello globale, mentre quelle compromesse e rivendute sui mercati illegali sono aumentate di oltre il 40%, aggiungendo circa sei miliardi di account al circolante criminale.

Questi numeri non sono solo statistiche: ogni credenziale è una porta potenzialmente aperta su un conto bancario, un profilo aziendale, una casella di posta. Il mercato nero delle identità digitali funziona come una filiera industriale, con prezzi, categorie merceologiche e persino servizi post-vendita per chi acquista i dati.

L’Osservatorio Cyber di CRIF relativo al primo semestre 2026 conferma che le frodi online stanno diventando più sofisticate proprio grazie all’adozione di tecniche criminali guidate dall’IA. Non si tratta di episodi isolati: è una tendenza strutturale che ridefinisce il profilo del rischio per privati e organizzazioni.

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Come l’intelligenza artificiale trasforma le frodi digitali

L’IA non ha inventato il phishing o la truffa romantica, ma li ha resi scalabili, personalizzati e quasi indistinguibili dalla comunicazione autentica. Trend Micro, nel suo 2026 Consumer Security Predictions Report, descrive uno scenario in cui le truffe raggiungono una scala senza precedenti attraverso l’automazione, le relazioni sintetiche e i percorsi di frode multicanale.

Tre fenomeni meritano attenzione particolare:

Deepfake vocali e video. I criminali clonano la voce o il volto di un dirigente aziendale, di un familiare o di un funzionario pubblico per autorizzare pagamenti o estorcere dati. La qualità tecnica attuale rende questi contenuti convincenti anche per un occhio allenato.

I criminali clonano la voce o il volto di un dirigente aziendale, di un familiare o di un funzionario pubblico per autorizzare pagamenti o estorcere dati. La qualità tecnica attuale rende questi contenuti convincenti anche per un occhio allenato. Phishing generativo. I modelli linguistici producono email e messaggi personalizzati in italiano corretto, privi degli errori grammaticali che un tempo erano il segnale d’allarme più affidabile. Il testo è coerente con il contesto della vittima, spesso alimentato da dati già rubati.

I modelli linguistici producono email e messaggi personalizzati in italiano corretto, privi degli errori grammaticali che un tempo erano il segnale d’allarme più affidabile. Il testo è coerente con il contesto della vittima, spesso alimentato da dati già rubati. AI hallucinations usate come arma. Le allucinazioni dei modelli generativi — informazioni false ma formalmente plausibili — vengono sfruttate per costruire narrazioni fraudolente difficili da smontare rapidamente.

Il World Economic Forum ha avvertito che la crescita rapida dell’IA generativa potrebbe accelerare significativamente le truffe online e gli attacchi di impersonificazione già nel corso del 2026. Non è una previsione astratta: gli operatori di sicurezza italiani la stanno già documentando sul campo.

Il fronte normativo: il Regolamento europeo sull’IA

Sul piano regolatorio, il 27 luglio 2026 è entrato in vigore il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’intelligenza artificiale. Le scadenze di applicazione per i sistemi ad alto rischio sono state posticipate al 2 dicembre 2027, ma il quadro normativo è ora definito.

Il gruppo di ricerca di Sistema Penale, coordinato tra gli altri dai professori Lorenzo Picotti e Luca Lupária, monitora l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di cyber and AI crime dall’inizio del periodo dicembre 2025–settembre 2026. Il loro lavoro evidenzia come il diritto penale fatichi ancora a tenere il passo con la velocità dell’innovazione tecnologica criminale.

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La sfida non è solo tecnica. Attribuire responsabilità penali quando un attacco è orchestrato da agenti automatizzati, magari distribuiti su più giurisdizioni, richiede strumenti interpretativi che la normativa tradizionale non sempre fornisce.

Proteggere iPhone, Mac e iPad: cosa fare concretamente

Per chi usa dispositivi Apple — e in Italia la base installata è ampia — alcune misure pratiche fanno la differenza reale.

Abilita la verifica in due passaggi su ogni account: vai su Impostazioni → [tuo nome] → Password e sicurezza → Autenticazione a due fattori . È il primo argine contro l’uso di credenziali rubate.

su ogni account: vai su . È il primo argine contro l’uso di credenziali rubate. Usa Password su iPhone e Mac. L’app integrata in iOS 18 e macOS Sequoia rileva le password compromesse e suggerisce passkey resistenti al phishing. Controllala regolarmente da Impostazioni → Password .

L’app integrata in iOS 18 e macOS Sequoia rileva le password compromesse e suggerisce passkey resistenti al phishing. Controllala regolarmente da . Attiva Navigazione sicura avanzata in Safari su iPhone: Impostazioni → App → Safari → Avanzate → Navigazione sicura avanzata . Blocca siti di phishing noti prima che si carichino.

su iPhone: . Blocca siti di phishing noti prima che si carichino. Verifica i mittenti con scetticismo attivo. Un messaggio grammaticalmente perfetto non è più garanzia di autenticità. Prima di cliccare su qualsiasi link, controlla l’indirizzo email completo e, in caso di dubbio, contatta direttamente l’ente tramite canali ufficiali.

Un messaggio grammaticalmente perfetto non è più garanzia di autenticità. Prima di cliccare su qualsiasi link, controlla l’indirizzo email completo e, in caso di dubbio, contatta direttamente l’ente tramite canali ufficiali. Aggiorna sempre il sistema operativo. Apple rilascia patch di sicurezza con cadenza regolare; installarle subito riduce la finestra di esposizione alle vulnerabilità note.

Per le aziende, il perimetro si allarga: la formazione continua del personale sul riconoscimento del phishing generativo è oggi più urgente di qualsiasi investimento in hardware. Un dipendente consapevole vale più di un firewall mal configurato.

Per approfondire il quadro normativo europeo, il testo del monitoraggio di Sistema Penale su cyber e AI crime offre una rassegna aggiornata e puntuale delle novità legislative e giurisprudenziali.

Il dato più utile da tenere a mente è semplice: l’IA ha abbassato il costo e alzato la qualità degli attacchi, ma non ha eliminato i segnali di allarme — li ha solo resi più sottili. Rallentare, verificare e non fidarsi dell’urgenza artificialmente indotta sono ancora le difese più efficaci a disposizione di chiunque tenga in mano un iPhone o apra un Mac ogni mattina.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.