Questo è un periodo favoloso per chiunque voglia acquistare prodotti di qualità risparmiando. Purtroppo però le offerte non durano in eterno, ma hai ancora la giornata di oggi – il lunedì del Cyber Monday, per intenderci – per concludere affari strepitosi. La linea Fire TV di Amazon, ad esempio, è al centro di una promozione che non passa di certo inosservata. Per rendere meglio l’idea, ti dico che il Fire TV Stick 4K oggi ti costa 27.99 euro anziché 59,99 euro.

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa (-33%)

È la versione più conveniente di Fire TV Stick. Lo streaming è in Full HD e puoi anche “chiedere” ad Alexa di eseguire le azioni al posto tuo. Puoi ovviamente accedere alle principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, RaiPlay, Mediaset Infinity e così via.

Fire TV Stick con telecomando Alexa (-43%)

Qui l’offerta è più consistente, si passa infatti da 39,99 euro a 22,99 euro. Anche in questo caso la parola d’ordine è “streaming”, e sul telecomando trovi anche i pulsanti per accedere rapidamente a Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music.

Fire TV Stick 4K (-53%)

L’upgrade è in termini qualitativi: con questa versione potrai guardare film, serie TV, documentari, anime e altro ancora in 4K Ultra HD, con supporto anche al Dolby Vision, all’HDR e all’HDR10+. Migliora anche l’audio, che diventa di qualità home theater con supporto per la tecnologia Dolby Atmos.

Fire TV Stick 4K Max (-43%)

Si tratta del lettore multimediale più potente di Amazon, con il 40% di potenza in più rispetto alla configurazione 4K “base”. Supporta inoltre il Wi-Fi 6, per una connessione ancora più stabile e veloce.

Fire TV Cube (-38%)

Questo dispositivo vanta un processore hexa-core, per un’esperienza di streaming in 4K, rapida e senza intoppi. Ovviamente, puoi usare Alexa per trovare i tuoi contenuti preferiti solo con la tua voce.