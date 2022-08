Custodia Trasparente Apple per iPhone 11 Pro Max: 61% di sconto su Amazon

Sottile, leggera e facile da impugnare: questa custodia progettata da Apple ti permette di apprezzare i colori del tuo iPhone 11 Pro Max fornendo al contempo una protezione extra. Ottima per chi non vuole sacrificare il design del proprio dispositivo, puoi trovarla a soli 17,50€ invece di 45,00€ su Amazon in questo momento.

Realizzata con una miscela di policarbonato otticamente trasparente e materiali TPU flessibili, la custodia trasparente per iPhone 11 offre una sensazione solida e confortevole. La parte posteriore è progettata per essere robusta, mentre i lati sono realizzati con un materiale più morbido e flessibile che si adatta perfettamente ai pulsanti per una presa migliore. E quando è il momento di caricare in modalità wireless, basta lasciare la custodia e posizionare il tuo iPhone sul un caricabatterie certificato Qi per caricare il telefono: la cover non interferirà con la ricarica.

Sulla superficie è stato applicato un rivestimento antigraffio sia all’interno che all’esterno. E tutti i materiali e i rivestimenti sono ottimizzati per prevenire l’ingiallimento nel tempo (un problema molto comune per le cover trasparenti, che Apple ha risolto nel migliore dei modi).

Come ogni custodia progettata da Apple, la cover è sottoposta a migliaia di ore di test durante tutto il processo di progettazione e produzione. Quindi non solo ha un bell’aspetto, ma è costruita per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute. Ovviamente, non fa miracoli, quindi cerca di stare attento quando la usi, ma in linea generale dovrebbe garantire un livello di protezione molto alto rispetto a quelle che trovi dai produttori di terze parti.

Acquistala ora su Amazon approfittando dello sconto del 61%, e se ti abboni a Prime, ricordati che la spedizione è gratuita.