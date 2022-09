Custodia Rigida MacBook Pro: protezione totale a 12€

Questa robusta Custodia Rigida per MacBook Pro a marchio EooCoo consente di proteggere il laptop da cadute improvvise e graffi senza coprire il design o appesantire il dispositivo. E oggi, per chissà quale miracolo dell’algoritmo di Amazon, costa ancora meno: la acquisti a 12€ e spicci su Amazon

Una custodia rigida può rappresentare una salvezza per un computer come il MacBook Pro, e può mettere al riparo da riparazioni incredibilmente costose. I laptop Apple, infatti, sono leggeri e basta davvero uno strattone di troppo sul cavo di alimentazione per farlo finire sul pavimento. Ecco perché è importante rinchiuderlo in una custodia che sia al contempo avvolgente e protettiva, e che metta al riparo sia i contorni dello schermo che la base della scocca, possibile senza rovinarne l’aspetto stiloso.

Ovviamente sono presenti delle griglie di areazione sul fondo per agevolare la dissipazione termica del computer.

Questa cover è specificamente realizzata per determinati modelli di Macbook Pro da 13 pollici, ovvero quelli prodotti tra il 2016 e il 2022, e dunque va benissimo sia sui Pro con processore Intel che sui Pro M1 e M2. Per sicurezza, ecco l’elenco dei numeri di modello supportati: M1/M2, A2338, A2251, A2289, A2159, A1989, A1706.

Il prezzo si riferisce alla custodia in versione trasparente; ma è disponibile anche in altri colori e finiture, a prezzi diversi.

Acquista ora Custodia Rigida per MacBook Pro a 12,78€