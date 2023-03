La solida custodia rigida per MacBook Pro della marca Zabala garantisce una protezione efficace dallo stress meccanico e dai graffi accidentali senza compromettere il design elegante del dispositivo. Attualmente, la custodia è disponibile ad un prezzo vantaggioso di soli 12€ e spiccioli su Amazon, grazie ad una promozione a tempo limitato.

Proteggere il tuo MacBook Pro con una custodia rigida è una scelta intelligente che può salvare il tuo dispositivo da danni costosi e fastidiosi. I computer Apple sono noti per la loro leggerezza e fragilità, quindi basta un semplice strattone al cavo di alimentazione per farli cadere. Ecco perché è importante scegliere una custodia che sia avvolgente e protettiva, ma che non comprometta l’estetica elegante del tuo laptop. In questo modo, sarai in grado di proteggere sia i bordi dello schermo che la base della scocca.

Ovviamente sono presenti delle griglie di areazione sul fondo per agevolare la dissipazione termica del computer.

Questa cover è specificamente realizzata per determinati modelli di Macbook Pro da 13 pollici, ovvero quelli prodotti tra il 2016 e il 2022, e dunque va benissimo sia sui Pro con processore Intel che sui Pro M1 e M2. Per sicurezza, ecco l’elenco dei numeri di modello supportati: M1/M2, A2338, A2251, A2289, A2159, A1989, A1706.

Il prezzo si riferisce alla custodia in versione trasparente; ma è disponibile anche in altri colori e finiture, a prezzi diversi.

Acquista ora Custodia Rigida per MacBook Pro a 12€

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.