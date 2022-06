Custodia retrattile per iPhone: l'ideale per escursioni in montagna

Reeloq Custodia retrattile per iPhone è un geniale sistema brevettato tedesco che lega lo smartphone a un cordino di sicurezza perfetto per sport all’aria aperta e escursioni in montagna. Grazie ad esso, puoi tirar fuori il telefono, controllare messaggi, bussola e scattare foto in totale sicurezza, sapendo che non perderai mai il tuo telefono. Costa 50€ incluse spedizioni ed è il nuovo amico degli amanti dell’alta quota.

L’idea è semplice e potente. Basta agganciare il rocchetto di riavvolgimento del Reeloq allo zaino o alla giacca, e agganciare il sistema di blocco alla custodia del tuo smartphone. Da quel momento in poi, sarà impossibile dimenticare il telefono o lasciarlo cadere, perché il cordino allungabile lo riporterà sempre al legittimo proprietario.

È un sistema davvero sicuro e pratico, con ottime recensioni del pubblico. Costituisce il dispositivo di sicurezza ideale per tutti i tipi di attività all’aria aperta come alpinismo, escursionismo, arrampicata, per le immersioni e in generale per i viaggi. Pensa ad esempio alla quantità di furti con strappo che si verificano in Sud Est asiatico e in America del Sud: se il telefono è legato al cordino di sicurezza, nessuno potrebbe più strapparvelo via dalle mani all’improvviso.