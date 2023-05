Custodia protettiva per AirPods che si ILLUMINA AL BUIO: scoprilo in mega SCONTO

Se sei un orgoglioso possessore degli AirPods e desideri proteggerli con stile e funzionalità extra, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta speciale su Amazon per la custodia Catalyst Vibe Series. Questa custodia di alta qualità è attualmente disponibile a soli 34,25€, grazie a un coupon del 20% di sconto. Ma c’è di più: la custodia Catalyst Vibe Series è “glow in the dark”, il che significa che si illumina al buio per essere facilmente ritrovata. Non solo proteggerai i tuoi AirPods da graffi e urti, ma potrai anche trovarli facilmente anche nelle situazioni più buie.

La custodia Catalyst Vibe Series è progettata appositamente per gli AirPods, offrendo una protezione affidabile e un tocco di stile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia è resistente agli urti e alle cadute, garantendo una protezione efficace per i tuoi AirPods. Inoltre, grazie alla sua caratteristica “glow in the dark”, la custodia si illumina al buio, permettendoti di individuare facilmente i tuoi AirPods anche in ambienti oscuri o di notte.

La custodia Catalyst Vibe Series presenta un design elegante e sottile, che si adatta perfettamente agli AirPods senza aggiungere ingombro. È facile da installare e rimuovere, consentendoti di accedere facilmente ai tuoi AirPods quando ne hai bisogno. Inoltre, grazie ai suoi ritagli precisi, avrai un facile accesso a tutte le funzioni degli AirPods, inclusa la ricarica senza fili.

Oltre alla protezione e alla visibilità nel buio, la custodia Catalyst Vibe Series offre anche un moschettone integrato che ti consente di agganciare facilmente la custodia a borse, zaini o cinture, in modo da poter portare i tuoi AirPods ovunque tu vada.

Non perdere l’occasione di unire stile, protezione e visibilità a soli 34,25€ con il coupon del 20% di sconto. Non lasciare che i tuoi AirPods rimangano esposti a graffi, urti o peggio ancora, che si perdano nell’oscurità.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.