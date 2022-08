Custodia per MacBook Air e Pro in SCONTO

Diciamocelo, portare a spasso il proprio MacBook non è una delle cose più comode senza una buona custodia pronta a proteggerlo da ogni possibile urto esterno: per questo oggi vi suggeriamo l’acquisto di una custodia compatibile ad un ottimo prezzo, con tante colorazioni disponibili. La custodia è venduta a 15,29€, con uno sconto del 15%.

La custodia in questione è della JETech, noto brand di accessori su Amazon, ed è compatibile con i MacBook Pro 14 2021, MacBook Pro 13″ di fine 2012-2015 e MacBook Air. Sottile, leggera e molto facile da trasportare, questa custodia presenta una doppia zip per chiudere alla perfezione il proprio dispositivo.

Frontalmente invece troviamo una tasca molto comoda per inserirci all’interno agente, taccuini e persino smartphone e accessori – come eventuali cuffie – in modo da poter avere tutto ciò che vi serve a portata di mano. L’esterno è inoltre resistente agli spruzzi d’acqua, ed è facile da pulire grazie al tessuto del quale è composto.

La custodia in questione ha delle dimensioni di 34.3 x 25.4 x 3.3 cm, mentre internamente le dimensioni sono di 32.5 x 23.6 x 2 cm. Il prodotto è disponibile in varie colorazioni: sebbene lo sconto che vi proponiamo sia su quella Nera, sono disponibili anche Blu, Blu Cobalto, Dragon Fruit, Giallo, Grigio, Grigio Chiaro, Grigio Scuro, Porpora, Rosa e Rosso. La dimensione in questione è la più piccola, ma il prodotto c’è anche per i dispositivi da 15,4 pollici.