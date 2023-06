Custodia per MacBook Air 15: le migliori disponibili in OFFERTA

Se hai appena acquistato il nuovissimo MacBook Air da 15 pollici, ti sentirai in dovere di prendertene cura nel miglior modo possibile e di proteggerlo da cadute inaspettate. Un laptop di tale qualità merita una custodia altrettanto eccellente, ecco una selezione delle migliori custodie disponibili su Amazon, ognuna con le sue caratteristiche uniche che la rendono un’ottima scelta per proteggere il tuo prezioso MacBook.

tomtoc Custodia con tasca esterna

La tomtoc Custodia Protettiva 360° è un baluardo contro i danni accidentali. Questa custodia offre una protezione a 360 gradi, con un design certificato CornerArmor™ che offre un’ottima protezione contro gli urti. La fodera interna morbida e il materiale esterno resistente all’acqua assicurano che il tuo MacBook sia sempre al sicuro. E con la sua apertura di 180 gradi, non avrai mai problemi a inserire o rimuovere il tuo laptop.

tomtoc Custodia Protettiva 360°

Se stai cercando una custodia che combina stile e funzionalità, il Tomtoc Manicotto Protettivo è la scelta perfetta. Questa custodia offre una protezione completa con il suo design a 360 gradi e il suo materiale resistente a graffi e strappi. Inoltre, dispone di una tasca frontale extra per riporre i tuoi accessori essenziali, rendendola perfetta per chi è sempre in movimento.

Attualmente questo modello di custodia per MacBook Air da 15 pollici si trova in offerta al 10% di sconto, applicando l’apposito coupon presente in pagina.

Omnpak Borsa Portatile

L’Omnpak Borsa Portatile è molto più di una semplice custodia per laptop. Oltre a offrire una protezione eccellente per il tuo MacBook, questa borsa dispone di scomparti multipli per riporre tutti i tuoi accessori essenziali. Il design elegante in simil pelle la rende perfetta per l’uso in ufficio o in viaggio. È disponibile in diverse colorazioni e dimensioni.

SITHON Custodia Rugged

La SITHON Custodia Protettiva offre una protezione superiore per il tuo MacBook. Questa custodia è realizzata con un guscio rigido in EVA che offre una resistenza superiore agli urti. La superficie esterna è strutturata per garantire una presa sicura, prevenendo cadute accidentali. Inoltre, la sua apertura di 90-180 gradi facilita l’inserimento e la rimozione del tuo laptop.

Ogni custodia ha le sue caratteristiche uniche, ma tutte offrono una protezione eccellente per il tuo MacBook Air da 15 pollici. Non perdere l’occasione di proteggere il tuo MacBook con una di queste custodie di alta qualità.

