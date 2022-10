Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max originale Apple in offerta su Amazon

Se vuoi che il tuo iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max sia protetto, le nuove custodie MagSafe di Apple sono il prodotto che fa per te. La custodia ti consente di collegare portafogli, caricabatterie, power bank e altri supporti. Inoltre è perfetta per caricare il tuo smartphone tramite i magneti posizionati sul retro. Queste custodie garantiscono sicurezza e qualità, attualmente è una delle opzioni più valide sul mercato. Acquistala ora su Amazon a soli 49,99€ invece di 59,00€.

Sottile, leggera e facile da impugnare. La custodia progettata da Apple è la soluzione perfetta per il tuo iPhone 14 Pro Max perchè fornisce una protezione extra e ha un design premium. E’ realizzata con una miscela di policarbonato trasparente e materiali flessibili, la custodia si adatta perfettamente ai pulsanti per un facile utilizzo. Sulla superficie è stato applicato un rivestimento antigraffio sia all’interno che all’esterno. E tutti i materiali e i rivestimenti sono ottimizzati per prevenire l’ingiallimento nel tempo.

I magneti integrati si allineano perfettamente con il tuo iPhone 14 Pro Max, per questo motivo questa custodia si attacca molto facilmente al tuo smartphone, e offre una ricarica wireless più veloce Quando è il momento di caricare il tuo telefono, lascia la custodia sul tuo iPhone e inserisci il tuo caricabatterie MagSafe o posizionalo sul tuo caricabatterie certificato Qi.

Come ogni custodia progettata da Apple, il dispositivo è sottoposto a migliaia di ore di test durante tutto il processo di progettazione e produzione. Quindi non solo ha un bell’aspetto, è costruito per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute. Approfitta ora dello sconto del 10% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

