Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 originale Apple in offerta speciale su Amazon

La serie iPhone 14 di Apple è arrivata e questo significa che è ora di mettere le mani su una cover come si deve. Con il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, fino a 512 GB di spazio di archiviazione e fantastiche colorazioni, bisognerà proteggere il tuo investimento. Ci sono già delle ottime custodie per la serie iPhone 14 in circolazione, ma attualmente ne abbiamo trovata una trasparente in offerta su Amazon ad un prezzo davvero ottimo. Parliamo di soli 39,00€ invece di 59,00€.

Sottile, leggera e facile da impugnare: questa custodia progettata da Apple sfoggia la brillante finitura colorata di iPhone 14 fornendo al contempo una protezione extra. Realizzata con una miscela di policarbonato otticamente trasparente e materiali flessibili, la custodia si adatta perfettamente ai pulsanti per un facile utilizzo. Sulla superficie è stato applicato un rivestimento antigraffio sia all’interno che all’esterno. E tutti i materiali e i rivestimenti sono ottimizzati per prevenire l’ingiallimento nel tempo.

Con i magneti integrati che si allineano perfettamente con iPhone 14, questa custodia offre un’esperienza di fissaggio unica e una ricarica wireless più veloce, ogni volta. Quando è il momento di caricare, lascia la custodia sul tuo iPhone e inserisci il tuo caricabatterie MagSafe o posizionalo sul tuo caricabatterie certificato Qi.

Come ogni custodia progettata da Apple, è sottoposta a migliaia di ore di test durante tutto il processo di progettazione e produzione. Quindi non solo ha un bell’aspetto, è costruito per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute. Approfitta ora dello sconto del 34% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.