È praticamente impossibile tenere il conto del numero delle custodie per gli smartphone di Apple attualmente sul mercato. C’è da dire però che, nonostante la vasta scelta (che è sempre un bene), quelle realizzate proprio dall’azienda di Cupertino sono le migliori. Per questo motivo, quando sono in super sconto bisognerebbe assolutamente approfittarne. Se ha acquistato un iPhone 14 Plus, ovvero l’iPhone con la migliore batteria di sempre, allora dovresti sapere che oggi puoi acquistare la custodia MagSafe in Silicone in varie tinte a soli 39 euro.

Aggiungila ora al carrello per non farti sfuggire lo sconto del 34%.

Realizzata appositamente per iPhone 14 Plus, la custodia MagSafe in silicone protegge lo smartphone e lo fa con quel tocco di eleganza non guasta di certo. L’esterno in silicone è liscio e piacevole al tatto, mentre la fodera interna in soffice microfibra protegge ogni millimetro del tuo iPhone.

E non dimentichiamoci del MagSafe: grazie ai magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 14 Plus, la custodia è magicamente facile da agganciare, e anche la ricarica wireless diventa più veloce. Quando sei a corto di batteria non devi nemmeno togliere la custodia: ti basta appoggiare lo smartphone direttamente sull’alimentatore MagSafe o su una base certificata Qi.

Come ogni custodia progettata da Apple, anche questa ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: non è solo bella da vedere, è fatta apposta per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.