Gli iPhone saranno anche super-resistenti, come ha spesso sottolineato Apple nei suoi spot, ma l’utilizzo di una custodia è sempre consigliato. E poi quelle realizzate dall’azienda di Cupertino sono anche molto belle da vedere e, ovviamente, utilizzare.

A tal proposito, oggi puoi acquistare due custodie MagSafe rispettivamente per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max a 27,99 euro (cad.). Quindi sì, puoi approfittare di uno sconto del 49% che difficilmente ti ricapiterà di incontrare durante la tua navigazione su Amazon.

Custodia MagSafe: promossa a pieni voti

L’esterno della custodia è in silicone, liscio e molto piacevole al tatto. La fodera interna invece è in soffice microfibra, che protegge ogni millimetro del tuo iPhone.

Per quanto riguarda la tecnologia MagSafe, grazie ai magneti che si allineano perfettamente con lo smartphone (in questo caso iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max), la custodia si aggancia e si sgancia quasi come fosse una magia. In questo modo puoi ricaricare il dispositivo anche quando è protetto dalla custodia: puoi utilizzare l’alimentatore MagSafe una base certificata Qi (come questa).

Perché scegliere un accessorio Apple: come ogni altra custodia progettata dall’azienda di Cupertino, anche questa MagSafe ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: è bella, certo, ma è anche l’ideale per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.