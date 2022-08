Custodia MacBook in feltro con tasche extra a METÀ PREZZO

Ci vuole stile anche per portare il proprio MacBook, sia esso Air o Pro: per questo è interessante questa offerta che vi proponiamo di Tomvorks, che propone a metà prezzo, soli 11,49€, una custodia in feltro per MacBook da 13,3 pollici con tanto di tasche aggiuntive.

La custodia in questione è compatibile con MacBook da 13,3 pollici: ci rientrano quindi i Nuovi MacBook Pro 2016-2019, MacBook Pro Retina Tardo 2012- Inizio 2016, MacBook Air 2017-2019 e l’iPad Pro da 12,9 pollici. Grazie al materiale utilizzato, il feltro, questa custodia assorbe gli urti e fornisce una protezione completa al dispositivo. Una striscia protettiva inoltre è posizionata all’apertura, così da evitare graffi sul proprio notebook. Dentro il materiale è morbido e comodo, non provoca graffi di alcun tipo e anzi protegge ulteriormente il proprio MacBook.

Questa custodia propone, oltre alla tasca principale dove inserire il proprio MacBook, anche una tasca anteriore per tablet, riviste, libri, ebook reader, cavi o altro, e due tasche posteriori dove mettere eventuali alimentatori, portafogli, telefoni o auricolari. Presente infine una piccola tasca in feltro per mouse o altri oggetti.

Tutto il prodotto è foderato internamente di pelle scamosciata, capace di custodire il proprio dispositivo alla perfezione. L’azienda che lo vende (Jinghen, ma spedito da Amazon) offre un servizio post-vendita così da poter chiedere eventuali domande e chiarire dubbi di qualunque tipo.