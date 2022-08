Custodia Logitech con Tastiera per iPad Pro in SUPER SCONTO

Si chiama Logitech Slim Folio Pro, ed è una custodia per iPad Pro da 11 pollici con tastiera bluetooth integrata con layout italiano Qwerty. Se le specifiche non vi fanno saltare dalla sedie, allora vi interesserà sapere che è venduta su Amazon ad un prezzo scontato, a soli 79,99€.

La custodia in questione parte da un prezzo di 124,99€: è venduta quindi da Amazon con uno sconto del 36%, un affare per chi cerca una protezione per il proprio iPad Pro, ma che preferisce la fruibilità stile notebook per il proprio dispositivo. In termini pratici, la custodia in questione è compatibile con iPad Pro da 11 pollici: rientrano in questa categoria quelli di 1a e 2a generazione, nonché i modelli A1980/A2013/A1934/A1979/A2228/A2068/A2230/A2231.

Andando a scovare meglio le feature di questo prodotto, possiamo vedere che sulla tastiera abbiamo una linea intera di comandi integrati per iPad Pro, capaci di rendere la fruibilità del tablet ancora più immediata. Proseguendo, i tasti sono retroilluminati, così da permettere di digitare anche in assenza di luce.

Non manca lo spazio per ricaricare (se compatibile) e riporre l’Apple Pencil, così da poter avere l’accessorio per iPad a portata di mano, e una longevità impressionante, la tastiera può durare 3 mesi con una sola ricarica. Ovviamente essendo una custodia, essa protegge l’iPad Pro da 11 pollici frontalmente e posteriormente, evitando graffi, urti e danni da caduta.