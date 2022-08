Custodia in pelle ufficiale per iPhone 13 Pro Max color Nespola: prezzo BOMBA su Amazon

L’iPhone 13 Pro Max non merita una semplice cover, ma un materiale che garantisca protezione e che sia elegante allo stesso tempo. Ed è esattamente ciò che fanno le custodie in pelle ufficiali di Apple.

Tuttavia, ci sono molte opzioni sul mercato, quindi potresti confonderti e non sapere quale prodotto scegliere. Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di proporre la custodia in pelle (per iPhone 13 Pro Max) ufficiale Apple oggi in offerta su Amazon il modello color Nespola ad un prezzo speciale: solo 47,00€ invece di 65,00€.



Realizzata con struttura in policarbonato e pelle Horween conciata con metodi vegetali, la moderna custodia in pelle Nomad riprende in chiave moderna la classica cover a cui siamo abituati. La cosa più interessante sono i tecnicismi che offre. Il materiale in TPE scientificamente testato insieme al rivestimento in microfibra in policarbonato assicura che il tuo iPhone riceva una protezione completa.

I bordi rialzati aumentano anche la sicurezza della custodia, offrendo una protezione contro le cadute fino a 2 metri. Quindi, puoi rilassarti se fai cadere accidentalmente il tuo iPhone 13 Pro Max da un’altezza simile, ma bisogna sempre rimanere cauti quando si maneggia un dispositivo del genere. Puoi anche utilizzare la ricarica MagSafe grazie ai magneti al neodimio al nichel incorporati nella custodia, una funzione ormai integrata in qualsiasi dispositivo Apple negli ultimi anni.

La pelle è un materiale naturale e nel tempo può mostrare grinze e segni, o formare una patina, proprio come succede alle cinture, ma dipende dall’uso e da quanto tempo viene utilizzata durante i tempi di ricarica. Inoltre, è presente chip NFC integrao che ti aiuta a condividere i tuoi contatti, le informazioni sui social media: basta accostare questa custodia su un altro telefono ed il gioco è fatto. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistala su Amazon: inoltre, se ti abboni a Prime, la spedizione sarà gratuita.