Con quel che costano AirPods Pro, è normale desiderare di proteggerli con la migliore tecnologia disponibile. Ecco quindi una delle migliori custodie per AirPods Pro che i soldi possano comprare. Impermeabile e antiurto, la Catalyst AirPods Pro Funda costa 34€ e spicci.

Costa tanto, ma d’altro canto fa molto più di qualunque altra custodia. È certificata water-proof secondo lo standard IP67; dunque vanta una impermeabilità fino a 1 metro di profondità per godersi davvero le attività all’aria aperta, anche se piove.

Vanta una notevole resistenza agli shock, grazie a un alloggiamento protettivo conforme allo standard militare MIL-STD 810G per resistenze agli urti e alle cadute fino a 1,2 metri. Il tutto a fronte della notevole leggerezza offerta dal silicone resistente a urti e graffi.

Resiste non solo ad una caduta in piscina, ma anche a pioggia, neve, nebbia, acqua di mare, polvere o sabbia. Colorata, facile da montare e da trasportare, include un moschetto per legarla saldamente dove vuoi. In più, non devi rimuoverla per sfruttare la ricarica wireless.