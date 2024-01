Custodia con tastiera per iPad Air: scoprila in SUPER SCONTO su Amazon!

Sei alla ricerca di un modo per rendere il tuo iPad Air ancora più versatile e funzionale? Non perdere l’offerta esclusiva su Amazon: la Custodia Tastiera per iPad Air è ora disponibile a soli 105,99€, con uno sconto del 12%! È l’accessorio perfetto per chi vuole combinare la portabilità di un tablet con la comodità di una tastiera.

Trasforma il Tuo iPad Air in un Laptop con la Custodia Tastiera

Questa custodia tastiera non è solo un semplice accessorio, ma un vero e proprio upgrade per il tuo iPad Air. Dotata di tasti retroilluminati, offre un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, sia di giorno che di notte. La sua connessione Bluetooth stabile e veloce assicura che ogni battuta sia immediata e senza ritardi.

Design Elegante e Funzionalità Avanzate

Il design di questa custodia tastiera è pensato per integrarsi perfettamente con l’estetica dell’iPad Air. Realizzata con materiali di alta qualità, non solo protegge il tuo dispositivo da urti e graffi, ma aggiunge anche un tocco di eleganza. La funzione di supporto regolabile ti permette di posizionare l’iPad all’angolazione ideale per scrivere, guardare video o fare videochiamate.

Una delle caratteristiche più notevoli è la sua batteria a lunga durata, che garantisce ore di utilizzo senza la necessità di ricariche frequenti. Questo la rende ideale per viaggi, riunioni o lunghe sessioni di studio o lavoro.

Inoltre, la custodia è dotata di un compartimento per l’Apple Pencil, assicurando che il tuo stilo sia sempre a portata di mano e protetto quando non in uso. Questo dettaglio è fondamentale per artisti, designer o chiunque utilizzi l’iPad Air per prendere appunti o disegnare.

