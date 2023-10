Custodia con Tastiera per iPad a MINI PREZZO: ne rimangono POCHISSIME

Se possiedi un iPad, sai quanto possa essere versatile e utile. Ma hai mai desiderato trasformarlo in un dispositivo ancora più potente, adatto ai compiti più complessi come la scrittura e la produttività? Ora puoi farlo grazie alla Logitech Combo Touch Custodia con tastiera per iPad , che è disponibile su Amazon a soli 186,55€ , con uno sconto del 7%.

Questa è un’offerta esclusiva durante la Festa delle Offerte Prime, un’occasione che non puoi permetterti di perdere!

Tutte le caratteristiche della Logitech Combo Touch Custodia con tastiera per iPad

La custodia Combo Touch è molto più di una semplice protezione per il tuo iPad. È una tastiera con tastierino QWERTY retroilluminata di dimensioni standard che trasforma il tuo iPad in una potente macchina da scrivere. Con la retroilluminazione regolabile, puoi scrivere anche al buio o in condizioni di scarsa illuminazione.

La connessione Smart Connector garantisce una connessione stabile e senza ritardi, eliminando la necessità di batterie o accoppiamento Bluetooth. Questo significa che puoi iniziare a scrivere istantaneamente senza preoccuparti della durata della batteria. Inoltre, il Combo Touch è dotato di un trackpad che rende la navigazione e il multitasking più semplici che mai.

La custodia è compatibile con iPad di settima, ottava e nona generazione, offrendo una protezione completa e un’elevata versatilità. Il design studiato per la produttività include una cover posteriore resistente e una chiusura magnetica sicura.

Questa è l’opportunità perfetta per elevare la tua esperienza iPad al livello successivo. La Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad è una soluzione completa per la produttività, la scrittura e la navigazione, e ora puoi ottenerla con uno sconto del 7% quindi a soli 186 euro. Sfrutta al massimo il tuo iPad e goditi una maggiore efficienza e comodità nella tua vita digitale. Ma sii rapido, perché quest’offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.