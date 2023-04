Su Amazon è disponibile una custodia con tastiera integrata molto interessante, e oggi la puoi acquistare a prezzo scontato. Si tratta di una custodia per il tuo iPad, corredata da una tastiera con tante funzioni interessanti dalla presenza di un touchpad. Il prezzo di vendita è di 36€, ma applicando manualmente il coupon ottieni uno sconto immediato sull’acquisto.

⚠️ Importante. Per ottenere lo sconto aggiuntivo immediato, ricordati di spuntare la voce “Applica coupon 10%” prima di mettere il prodotto nel carrello.

Il tuo iPad merita una custodia con tastiera

Il prodotto in questione è compatibile con gli iPad 9a Generazione 2021 (A2603/A2604/A2605), iPad 8a generazione (A2428, A2429,A2270), iPad 7a generazione 2019 (A2200, A2198, A2197) e iPad Pro 10.5 2017 (A1709, A1701). Oltre ad essere una custodia elegante, la tastiera ha svariate funzioni: prima di tutto, è retroilluminata con 7 colori a scelta, così da poter vedere anche in mancanza di luce.

La tastiera è sganciabile dalla custodia (visto che viene tenuta in sede da un magnete), e si trasforma in una tastiera esterna wireless da usare non solo con il proprio iPad, ma anche con dispositivi come l’iPhone. Il layout utilizzato dalla tastiera è QWERTY, dunque assolutamente in linea con le tue abitudini di scrittura.

La custodia inoltre è compatibile con le funzioni di sospensione e riattivazione automatica del tablet, così da metterlo in standby quando chiusa, e riattivarlo quando aperta. La tastiera invece si riaccenderà premendo un qualunque tasto. Lo sconto è un’offerta lampo, e come tale scadrà tra poche ore, quindi se sei interessato/a, ti consiglio di completare l’acquisto quanto prima.

