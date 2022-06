Elago AW5 è una custodia in stile Nintendo per AirPods 3. Amabilmente retrò, supporta la Ricarica Wireless, ed è bellissima. E solo per poche ore è pure scontata del 10%: la paghi 14€ e spicci, inclusi reso e consegna gratuita.

Ve lo diciamo subito. Non è la solita cinesata da 4 soldi: Elago AW5 è una custodia per AirPods 3 in stile console classica che richiama le linee e i colori delle vecchie e storiche Nintendo. Costruita per aderire perfettamente alla cover di AirPods 3, serve principalmente a proteggere cuffie e astuccio di ricarica da graffi, polvere, cadute improvvise e schizzi d’acqua.

E lo fa con stile, grazie a un design di cui ci siamo innamorati (sul serio, in Redazione ne abbiamo ordinate 3, di cui una per un regalo). Costruita a regola d’arte con materiali di alta qualità, questo custodia per AirPods 3 non scolorirà col tempo perché è fatta in resistente silicone che regge a urti, scossoni, grasso e scivoloni.

Insomma, farà la gioia di tutti i nerd Apple, fidatevi di noi su questo. E poi, oggi è anche scontata del 10%: per usufruire dello sconto immediato, è sufficiente spuntare la voce Applica coupon 10% posto sotto la descrizione di prodotto, prima di metterlo nel carrello.

È disponibile in bianco, nero o rosa. Ça va sans dire, secondo noi però va acquistata rigorosamente in bianco.