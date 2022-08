Custodia a Tasca MagSafe in pelle per iPhone 12 Pro Max: 50% di sconto su Amazon

Con iPhone 12 e iPhone 12 Pro, Apple ha introdotto MagSafe, un modo nuovo per caricare il tuo iPhone utilizzando un anello magnetico impiantato nella parte posteriore del dispositivo. Oltre alla ricarica, la funzione MagSafe apre un nuovo mondo di possibilità per gli accessori per iPhone che funzionano come magneti, come i supporti per auto per il cruscotto o il portafoglio MagSafe di Apple. Acquistala ora su Amazon a soli 74,00€ invece di 149,00€.

L’Apple MagSafe Wallet si distingue come il primo accessorio MagSafe premium di Apple che va oltre la ricarica. Può essere usato sia come portafoglio sia come dispositivo per facilitare la ricarica del tuo iPhone.

L’aspetto più sorprendente dell’Apple MagSafe Wallet è il design. Come ti aspetteresti da un prodotto Apple in pelle, la custodia è squisita sia nell’aspetto che nelle funzionalità. La pelle è di altissima qualità ed è molto comoda al tatto. In effetti, averlo sul retro del tuo iPhone rende molto più facile afferrarlo, quindi è qualcosa da considerare per coloro a cui forse non piace come si sente il nuovo iPhone 12 nella mano.

Le cuciture e il logo Apple sono estremamente ben fatte, e la custodia non presenta macchie o imperfezioni visibili. Anche durante i primi mesi di utilizzo, potresti accidentalmente graffiarla, ma basta lucidarla con un panno per farla ritornare splendente. Questo è davvero un accessorio elegante e attirerà sicuramente l’attenzione ogni volta che estrai il telefono.

Per chiarire l’utilità della custodia, devi estrarla dal telefono ogni volta che desideri accedere alle tue carte. È praticamente impossibile estrarre le carte mentre è ancora attaccata al telefono e c’è un pratico foro per il pollice che puoi usare per far scorrere le carte una volta rimosse. Il portafoglio MagSafe è un ottimo accessorio per chi ama viaggiare leggero, ad esempio con solo una carta d’identità, una carta di credito o quando vai in palestra. Acquistala su Amazon approfittando dello sconto del 50%, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.