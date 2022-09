Cuffie Wireless SteelSeries da Gaming ad un PREZZO FOLLE

Arctis 1 Wireless è la cuffia senza fili di grado gaming progettata per PC, PS4, Switch e Android con l’innovativo design dongle USB-C, che la rende perfetta per il gioco a casa o fuori. Collegabili tramite wireless 2,4 GHz, queste SteelSeries garantiscono una connettività a bassa latenza per PC e PS5. A rendere il prodotto qualitativamente migliore ci pensa anche il microfono ClearCast rimovibile, che permette di sfruttare anche la cancellazione del rumore.