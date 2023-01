Cuffie Wireless Logitech G435 LIGHTSPEED ad un prezzo STRABILIANTE su Amazon

Le Logitech G435 Lightspeed sono delle cuffie da gioco molto interessanti. L’attenzione alla sostenibilità è qualcosa da apprezzare, e il microfono beamforming è un interessante tentativo di soluzione low-key per i grandi microfoni sgargianti delle cuffie. Acquistale ora su Amazon a soli 49,99€ invece di 87,99€.

Le cuffie da gioco wireless di Logitech si sono aggiornate esteticamente nel tempo, con prodotti come la G Pro X Wireless e le G733. Ora l’azienda è tornata con un auricolare da gioco ancora più leggero e luminoso (a seconda del colore): le Logitech G435 Lightspeed sono state progettate pensando alla sostenibilità e apportano alcuni cambiamenti di design piuttosto importanti.

I consumatori attenti all’ambiente a cui piace l’idea di un auricolare a emissioni zero dovrebbero investire nelle G435 Lightspeed. I giocatori che cercano qualcosa di leggero da usare tutto il giorno possono indossarlo per ore senza sentire nulla. Naturalmente, chiunque desideri un auricolare con opzioni di connessione wireless Bluetooth e USB troverà esattamente questo nelle G435.

A seconda della combinazione di colori che hai scelto, potresti persino dire che sembra quasi un giocattolo.

L’auricolare non ha la fascia di sospensione di quelle due opzioni più costose, opta invece per un telaio cavo interamente in plastica e una fascia avvolta in tessuto. Se queste cuffie fossero pesanti, la mancanza di ammortizzazione effettiva nel cinturino potrebbe essere un problema, ma sono 163 g, più leggere di qualsiasi cuffia per la stessa fascia di prezzo, quindi non è davvero un problema. I padiglioni auricolari sono un po ‘piccoli, ma il rivestimento in tessuto a rete è comodo e la forza di serraggio dell’auricolare è abbastanza leggera da non sembrare eclatante.

Le Logitech G435 non sono compatibili con Logitech G Hub, quindi non esiste alcuna opzione software per modificare il suono surround virtuale. Non è un problema troppo grande, dato che la maggior parte delle piattaforme di gioco ora offre la propria soluzione.

Un pulsante di disattivazione del microfono, un pulsante di accensione e pulsanti per aumentare e diminuire il volume sono allineati sul bordo posteriore della cuffia sinistra. Oltre a controllare le funzionalità che ti aspetteresti, diverse combinazioni di pulsanti regolano anche l’accoppiamento Bluetooth, il passaggio tra le connessioni wireless Bluetooth e USB e l’attivazione della funzione di limitazione del volume integrata dell’auricolare. Presente nella confezione anche il DONGLE USB per la connessione wireless da inserire nel PC.

