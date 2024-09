Cuffie Trust da gaming con licenza ufficiale PlayStation al 48% di sconto

Adottare delle cuffie da gaming è molto utile per migliorare le proprie prestazioni online e per immergersi sempre di più nei propri videogiochi preferiti e oggi, su Amazon, le cuffie Trust con licenza ufficiale PlayStation vengono scontate del 48% per un prezzo totale e finale di 25,99€.

Isolati dal mondo esterno e immergiti nei tuoi videogames preferiti con le cuffie da gaming Trust

Le cuffie da gaming Trust con licenza ufficiale per PlayStation 4 offrono un’esperienza audio di alta qualità per i giocatori più esigenti. Sono completamente compatibili anche con PlayStation 5, garantendo una versatilità che le rende perfette per qualsiasi sessione di gioco su console.

Grazie ai driver da 50 mm, queste cuffie offrono un audio potente e nitido, che ti immergerà completamente nell’azione del gioco. I suoni saranno chiari e dettagliati, permettendoti di cogliere ogni sfumatura, dai passi silenziosi degli avversari agli epici effetti sonori.

Il design delle cuffie è stato studiato per il massimo comfort, con morbidi cuscinetti over-ear che assicurano una vestibilità comoda anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, il microfono pieghevole può essere facilmente regolato quando necessario o riposto quando non lo usi, senza sacrificare la qualità della comunicazione con i tuoi compagni di squadra.

Le cuffie sono realizzate per durare nel tempo, grazie a un archetto rinforzato regolabile che combina solidità ed eleganza. Il design è perfettamente abbinato alla tua PlayStation 4 e ai suoi accessori, conferendo uno stile moderno e professionale al tuo setup da gaming. La connessione plug and play ti permette di collegare rapidamente le cuffie al controller wireless utilizzando il cavo a treccia in nylon da 1,2 metri.

Su Amazon, oggi, le cuffie da gaming Trust con licenza ufficiale PS vengono scontate del 48% e vendute a soli 25,99€.

