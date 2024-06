Cuffie Sony: sconto imperdibile, comode e audio top (-53%)

Sony realizza sempre dei prodotti di qualità premium e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto pazzesco del 53% sulle sue cuffie per un costo finale e totale di 32,77€.

Scontate di più della metà del prezzo: cuffie Sony ad un prezzo clamoroso

Le cuffie wireless Sony WH-CH520 rappresentano un’eccellente scelta per chi cerca qualità audio e praticità. Disponibili nel colore bianco, queste cuffie offrono un design on-ear, che assicura un comfort ottimale durante l’uso prolungato. Nonostante il loro posizionamento on-ear, presentano un fattore di forma over-ear che migliora l’isolamento acustico, rendendole perfette per l’uso quotidiano.

Un punto di forza di queste cuffie è la loro lunga durata della batteria, che può raggiungere fino a 50 ore di autonomia con una singola carica. Inoltre, la ricarica rapida consente di ottenere diverse ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica, ideale per chi è sempre in movimento. Le cuffie sono dotate di connessione multipoint, permettendo di collegarsi a più dispositivi contemporaneamente.

La tecnologia di connettività senza fili è basata sul Bluetooth, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni. Inoltre, per chi preferisce un collegamento via cavo, è presente un jack da 3,5 mm. Le cuffie Sony WH-CH520 includono anche un microfono integrato, permettendo di effettuare chiamate in modo chiaro e comodo.

Con un’impedenza di 32 Ohm, queste cuffie sono in grado di offrire un suono bilanciato e dettagliato, mentre la funzione di isolamento acustico riduce i rumori esterni, migliorando l’esperienza di ascolto. Il modello WH-CH520W di Sony è una scelta affidabile per chi cerca cuffie versatili, comode e dalle elevate prestazioni audio, perfette per l’uso quotidiano in vari contesti.

Su Amazon, oggi, le cuffie Sony vengono scontate del 53% per poi essere vendute al prezzo finale e totale di 32,77€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.