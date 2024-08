Cuffie Sony perfette per lo sport e dalla batteria infinita al 53% di sconto

Sony è un’azienda leader in ogni settore in cui opera; oggi su Amazon le sue cuffie bluetooth, le WF-C500 vengono scontate addirittura del 53% e vengono vendute a 46,99€.

Risparmia il 53% sulle cuffie Sony: Amazon lancia la promo!

Le cuffie Sony bluetooth offrono un’esperienza audio straordinaria in un design leggero e confortevole. Progettate con una forma arrotondata e senza spigoli, queste cuffie si adattano saldamente e comodamente alle orecchie, permettendoti di concentrarti su ciò che conta davvero: la tua musica.

Il suono migliorato è garantito dal Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), che ripristina la musica digitale avvicinandola alla registrazione originale. Inoltre, puoi personalizzare la tua esperienza audio utilizzando l’impostazione EQ sull’app Sony | Headphones Connect.

Grazie a una connessione bluetooth stabile, queste cuffie garantiscono un ascolto senza limiti. Il chip Bluetooth, insieme a un design ottimizzato dell’antenna e a una bassa latenza audio, assicura una trasmissione fluida e senza interruzioni. Inoltre, la funzione Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10 rende l’accoppiamento rapido e semplice.

Con una classificazione di resistenza all’acqua IPX4, gli schizzi e il sudore non fermeranno queste cuffie, permettendoti di continuare a muoverti al ritmo della musica in qualsiasi situazione. La durata della batteria è impressionante, con 20 ore di riproduzione complessive (10 ore dalle cuffie e 10 ore dalla custodia). Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano solo 10 minuti di ricarica per ottenere 60 minuti di riproduzione, rendendole perfette per chi è sempre in movimento.

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione pazzesca con sconto del 53% sulle cuffie bluetooth Sony che vengono vendute a 46,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.