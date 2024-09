Cuffie Sony a 22,90€ su Amazon: PRODOTTO PREMIUM in maxi sconto

Sony è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni, la qualità dei suoi prodotti parla per sé e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 24% sulle sue cuffie che vengono vendute a soli 22,90€.

Cuffie on-ear Sony al 24% di sconto: ecco le caratteristiche

Le cuffie Sony MDRZX310 sono un’ottima scelta per chi cerca un audio di alta qualità in un design compatto e pratico. Disponibili in un elegante colore blu, queste cuffie on-ear si posizionano comodamente sopra l’orecchio, garantendo un’ottima esperienza di ascolto senza compromettere la portabilità.

Il modello MDRZX310 è equipaggiato con driver al neodimio da 30 mm, che offrono una sensibilità di 98 dB/mW per un suono chiaro e potente. La gamma di frequenza delle cuffie varia da 10 Hz a 24.000 Hz, assicurando una riproduzione sonora dettagliata su tutta la banda audio.

Una caratteristica distintiva di queste cuffie è la cancellazione attiva del rumore, che permette di ridurre i suoni ambientali indesiderati e migliorare l’immersione nell’ascolto. Inoltre, le cuffie sono dotate di un jack da 3,5 mm per una connessione cablata stabile e affidabile. Il cavo è progettato per essere compatibile con la maggior parte dei dispositivi audio, garantendo una connessione semplice e senza problemi.

Il design pieghevole e compatto delle Sony MDRZX310 le rende facilmente trasportabili e ideali per chi è sempre in movimento. La loro struttura leggera e l’archetto regolabile assicurano una calzata confortevole anche durante lunghe sessioni di ascolto.

Su Amazon, oggi, le cuffie Sony on-ear di colorazione blu vengono scontate del 24% e vengono vendute a soli 22,90€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.