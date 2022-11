Non esistono soltanto le AirPods Max. Su Amazon, grazie al Black Friday di quest’anno, è possibile portarsi a casa cuffie Sennheiser di altissimo profilo alla metà del prezzo di litino. Un’occasione unica per gli audiofili.

Le cuffie in super offerta di oggi sono le Sennheiser HD 250BT e le HD 599, quest’ultima in Edizione Speciale. Ecco le caratteristiche dei due prodotti.

Sennheiser HD 250BT

Sono perfette per gli appassionati di musica e gaming, e oggi hanno un prezzo davvero irrinunciabile. Con una durata della batteria di 25 ore continuative, queste cuffie wireless garantiscono bassi dinamici ispirati ai DJ.

Supportano AAC, aptX , aptX a bassa latenza e ovviamente la connettività Bluetooth 5.0. Con l‘app Smart Control puoi personalizzare l’esperienza audio tramite la funzione di equalizzazione ed il microfono integrato per le telefonate. Normalmente costano 69€ ma oggi te le porti via a soli 29,90€.

Sennheiser HD 450

Il Non Plus Ultra invece si ha con le Sennheiser HD 450 Special Edition, scontate del 60%. In questo caso, tra le feature troviamo:

Connettività semplice e affidabile grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0, con supporto di alta qualità dei codec AAC e AptX Low Latency, per una perfetta sincronia dell’audio con il video che stai guardando

Cancellazione attiva del rumore per un piacere di ascolto senza interruzioni

Bassi dinamici profondi e supporto codec high-quality incluso aac e aptx a bassa latenza

Durata batteria 30 ore

App Sennheiser smart control per accesso all’equalizzazione, alla modalità podcast e all’update firmware

Controlli intuitivi incluso il pulsante virtual assistant per interazione con Siri e Google Assistant

Normalmente costano 199,99€ ma solo per oggi le paghi meno della metà (sconto 60%) a 79,99€ con consegna rapida inclusa.

