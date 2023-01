Cuffie Razer Blackshark V2 Pro ad un prezzo SPECIALE su Amazon

Le Razer BlackShark V2 Pro sono molto simili alle BlackShark V2, ma sono realizzate con cerniere wireframe e una spessa fascia imbottita. Presentano la stessa estetica leggermente sobria delle BlackShark V2, quindi sebbene si tratti inconfondibilmente di cuffie da gioco, non ci sono LED colorati. Il logo Razer è di un sottile nero lucido che si distingue solo leggermente dalle cuffie opache, l’unica vera differenza visiva tra le BlackShark V2 Pro e il suo predecessore. L’auricolare è un po’ più pesante, senza dubbio a causa della batteria, ma anche per sessioni di gioco di più ore, è comunque comodo. Acquistale ora su Amazon a soli 157,16€ invece di 209,99€.

Si tratta di cuffie molto comode, con cuscinetti auricolari in memory foam avvolti in similpelle sotto un tessuto a rete che facilita l’ottenimento di una tenuta decente e impedisce che l’accumulo di calore sia un problema anche dopo lunghe sessioni. Buone anche le cerniere wireframe.

L’auricolare presenta un pulsante di disattivazione del microfono, un pulsante di accensione e la stessa manopola del volume prominente sul lato della cuffia sinistra del BlackShark V2. Come quasi tutte le cuffie da gioco wireless sul mercato, si collegano al PC o alla console utilizzando un dongle RF USB da 2,4 GHz per un audio wireless. Tuttavia, a differenza di molti set da gioco wireless più recenti, usa una porta microUSB per la ricarica.

In realtà l’utilizzo delle BlackShark V2 Pro è piuttosto semplice. Non ci vuole molto lavoro per regolarle e le cerniere delle cuffie hanno un raggio di movimento ottimo, quindi adatto per diverse forme della testa. Il pulsante di accensione e il pulsante di disattivazione del microfono hanno una forma abbastanza simile, ma uno ha un profilo molto più alto, quindi è chiaro quale stai toccando al tatto.

Razer afferma che la batteria delle BlackShark V2 Pro durerà fino a 24 ore con una singola carica. Durante i nostri test, le cuffie sono durate 24 ore e 40 minuti con una singola carica a un’uscita costante di ~75 dB. L’ascolto a un volume più basso di quello probabilmente ti consentirà di ottenere prestazioni ancora migliori e Synapse offre anche una funzione di modalità di sospensione che spegnerà l’auricolare dopo un periodo di inattività.

Proprio come il suo predecessore, le Razer BlackShark V2 Pro presentano un’uscita audio generalmente accurata in tutta la gamma media, con maggiore enfasi alla risposta dei bassi fino a circa 200Hz. Potrebbe essere un po’ preoccupante per gli audiofili, ma una risposta in frequenza come questa è piacevole per molte persone. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

