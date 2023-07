Cuffie on ear con microfono INTEGRATO: solo per oggi a MENO DI 30 EURO

Goditi un’esperienza audio di alta qualità senza dover spendere una fortuna con le cuffie JBL Tune 500! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 29,99€ grazie allo sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subitissimo dell’offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie JBL Tune 500: audio eccezionale e massimo comfort

Le cuffie JBL Tune 500, oggi in super promozione su Amazon, offrono un’esperienza audio eccezionale ed un comfort imbattibile.

Grazie al microfono integrato e al controllo remoto ad 1 pulsante, queste cuffie sono ideali per le chiamate in vivavoce e per la gestione della musica in modo facile e veloce.

Sono dotate di una tecnologia di eliminazione dei rumori, che ti permetterà di ascoltare la tua musica preferita senza essere disturbato da rumori esterni. Grazie alla connessione Bluetooth, potrai utilizzarle in modalità wireless, ma se preferisci il cablaggio, è inclusa anche una comoda linea di cavo. Inoltre, le cuffie JBL Tune 500 sono leggere e pieghevoli, il che le rende perfette per il viaggio e per chi è sempre in movimento.

I dispositivi garantiscono un’esperienza audio di alta qualità grazie ai driver JBL da 32 mm e alla risposta in frequenza di 20 Hz – 20 kHz. Sia che tu stia ascoltando la tua musica preferita o guardando un film, potrai godere di un suono nitido e bilanciato. Inoltre, sono leggere e pieghevoli, il che le rende comode da trasportare ovunque tu vada, che sia in giro per la città o in vacanza.

