Cuffie nuove? Secondo l'esperto di tecnologia facciamo tutti lo stesso errore quando le compriamo

L’offerta è enorme, i prezzi salgono e scendono di continuo e, come ha spiegato a Yahoo Tech l’esperto Chris McGraw, l’errore più comune è partire dal marchio invece che dall’uso reale. Così si finisce per pagare funzioni inutili o per ritrovarsi con un prodotto poco adatto alla propria giornata: pendolarismo, palestra, videochiamate, viaggi e ascolto in casa non hanno le stesse esigenze. “Non serve una laurea in ingegneria audio per comprare buone cuffie”, ha scritto McGraw. Tradotto: meglio guardare meno le sigle e più le proprie abitudini.

Prima di confrontare prezzi e recensioni, bisogna farsi una domanda molto semplice: dove verranno usate davvero le cuffie? Sul treno delle 8, in ufficio davanti al portatile, durante una corsa al parco o sul divano, la sera, per ascoltare un album dall’inizio alla fine. Per chi viaggia spesso o prende ogni giorno i mezzi, la priorità è la ANC, cioè la cancellazione attiva del rumore: serve su aerei, metropolitane e in tutti quei posti dove il rumore di fondo non dà tregua. Chi fa sport, invece, dovrebbe guardare prima alla tenuta nell’orecchio e alla resistenza al sudore. Perché un auricolare che scivola ogni cinque minuti rovina anche l’allenamento migliore.

Nel lavoro di tutti i giorni contano altri aspetti: microfono, comodità per molte ore e collegamento contemporaneo a telefono e computer. In un open space, o in casa con rumori di fondo, una buona riduzione del rumore può cambiare una riunione. Per chi ascolta musica con più attenzione, invece, la qualità sonora torna al centro. E in certi casi il cavo resta una scelta sensata: meno comoda, certo, ma ancora apprezzata da chi cerca un suono più pulito.

Scegliere il formato giusto tra over-ear, earbuds, open-ear e open-back

Un altro errore frequente riguarda il formato. Non tutte le cuffie over-ear, gli earbuds o i modelli open-ear servono allo stesso scopo. Le over-ear, quelle che avvolgono l’orecchio, sono spesso le più adatte per viaggi lunghi, lavoro e ascolto prolungato: distribuiscono meglio il peso e isolano di più. Gli auricolari true wireless, piccoli e facili da infilare in tasca, restano invece la scelta più pratica per chi passa dalla scrivania alla strada, da una chiamata a un podcast, senza voler portare con sé una custodia ingombrante.

Confronto tra diversi tipi di cuffie su una scrivania, prima dell’acquisto.

Ci sono poi le cuffie open-ear, sempre più usate da runner e ciclisti, perché permettono di sentire traffico, campanelli e voci intorno. Non è un dettaglio: su una pista ciclabile, accorgersi di qualcuno che arriva da dietro può contare più di un basso potente. Le open-back, invece, sono un’altra cosa. Lasciano entrare e uscire il suono e offrono un ascolto più naturale in casa, ma sono poco adatte a treni, uffici e luoghi pubblici. Chi sta vicino, in quel caso, sentirà quasi tutto.

Le specifiche che contano davvero: ANC, batteria, multipoint e resistenza all’acqua

Nel marketing delle cuffie abbondano sigle, numeri e promesse. Ma alcune specifiche tecniche pesano davvero più di altre. La durata della batteria è una di queste: per le over-ear, un’autonomia intorno alle 25-30 ore basta di solito per diversi giorni d’uso o per un volo lungo; per gli auricolari, invece, bisogna guardare sia alla singola carica sia all’energia in più garantita dalla custodia. Anche la ricarica rapida può tornare utile, soprattutto quando ci si accorge di avere le cuffie scariche dieci minuti prima di uscire.

La cancellazione attiva del rumore resta fondamentale per pendolari e viaggiatori, ma non c’è un numero magico che dica davvero quanto funzioni bene. Per questo le prove pratiche e le recensioni affidabili valgono più della scheda prodotto. Il Bluetooth multipoint, che permette di passare da smartphone a laptop senza continui abbinamenti, è un’altra funzione concreta. Spesso più utile dell’ultima versione Bluetooth stampata sulla confezione. Per palestra, corsa e bici va poi controllato il grado IP: IPX4 resiste agli schizzi, IPX5 e IPX6 sopportano getti d’acqua più forti, mentre sigle come IP55 aggiungono anche la protezione dalla polvere. Frequenza dichiarata e dimensione dei driver, da sole, dicono meno di quanto molti credano.

Comfort, ecosistema e sconti: perché non conviene comprare solo l’ultimo modello

Il comfort è il dettaglio che molti scoprono quando ormai è tardi. Provare un paio di cuffie per tre minuti in negozio non è come tenerle addosso per un pomeriggio di lavoro o durante un volo tra Milano e New York. Se stringono troppo danno fastidio, se sono troppo larghe si muovono. Alcuni modelli suonano bene, ma dopo un’ora diventano pesanti. Il consiglio più pratico è provarle subito a casa, usando le finestre di reso, e indossarle per il tempo in cui si pensa di usarle davvero.

Conta anche l’ecosistema digitale. Chi usa iPhone, Mac e iPad può trovare comodi AirPods o Beats per cambio automatico, tracciamento e integrazione con i dispositivi Apple. Chi sta nel mondo Android può orientarsi su modelli compatibili con Fast Pair e servizi Google. Ma se la propria tecnologia è mista — telefono Android e Mac aziendale, oppure PC e iPhone — inseguire funzioni proprietarie può diventare una trappola. Meglio puntare su cuffie con multipoint stabile e comportamento uniforme.

Infine, il prezzo. Le aziende aggiornano le linee ogni pochi anni, ma non sempre il salto tra una generazione e l’altra vale il prezzo pieno. Secondo McGraw, per le cuffie wireless conviene scegliere il modello giusto e poi aspettare offerte come Prime Day, Black Friday o promozioni stagionali. Spesso anche prodotti usciti da pochi mesi scendono di decine, a volte centinaia di euro. L’ultimo modello attira, certo. Ma l’acquisto migliore, quasi sempre, è quello che si adatta davvero alle proprie giornate.