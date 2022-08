Cuffie Logitech G635 RGB Cablate con Audio Surround 7.1 in promo su Amazon

Le cuffie da gioco G635 con Virtual Surround 7.1 e LIGHTSYNC di Logitech sono progettate per offrirti un’esperienza di ascolto coinvolgente mentre guardi film, ascolti musica o giochi. Acquista le cuffie su Amazon a soli 94,99€ invece di 154,99€.

Con la tecnologia DTS Headphone:X, sarai in grado di configurare un ambiente 3D virtuale per un audio posizionale completo. Queste cuffie sono dotate di ampi driver Pro-G da 50 mm migliorati con materiale a rete intrecciata, illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile, microfono integrato da 6 mm e tre tasti G programmabili. Quando non è in uso, il microfono ad asta può essere alzato per disattivarlo mentre i controlli del volume integrati offrono regolazioni facili e veloci. Per personalizzare l’illuminazione, l’equalizzazione, i pulsanti e altro, assicurati di scaricare il software Logitech G HUB.

I driver Pro-G da 50 mm aggiornati sono costruiti con una rete ibrida intrecciata che ti consente di sentire meglio la profondità e la chiarezza dei suoni a qualsiasi volume. I suoni a bassa frequenza, come esplosioni in forte espansione e le colonne sonore, sono ancora più pieni e cinematografici. Le alte frequenze – voci, passi, colpi sparati, sono incredibilmente pulite e ricreate con precisione.

Prova l’incredibile DTS Headphone:X 2.0 che offre prestazioni con maggiore precisione rispetto al suono surround standard a 7.1 canali. L’audio surround è disponibile solo per il sistema operativo Windows e richiede il software di gioco Logitech G HUB.

Con il software di gioco Logitech G HUB, puoi personalizzare l’illuminazione RGB LIGHTSYNC, programmare i tasti G con macro e comandi di gioco e personalizzare le preferenze audio con profili unici per ogni gioco e app.

Scegli tra le animazioni RGB precaricate o scegli tra circa 16,8 milioni di colori e crea i tuoi effetti personalizzati. G HUB ti farà anche usare gli effetti RGB che reagiscono all’azione del gioco, all’audio o al colore dello schermo. Puoi anche scegliere di sincronizzare G635 con i tuoi dispositivi compatibili per un’esperienza unificata e coinvolgente.

