I prodotti Logitech, da diversi anni a questa parte ormai, sono tra i più gettonati in assoluto, in tutte le categorie. L’azienda svizzera realizza incredibili periferiche per i device Apple, ma ha anche la sua linea per il gaming, su cui anche i pro player del settore non esitano a puntare.

Questo per dirti che quando i prodotti Logitech vanno in sconto, sarebbe una follia non cogliere l’occasione. Oggi, ad esempio, puoi acquistare su Amazon le cuffie G433 (da gaming e non solo) approfittando dello sconto del 48% che fa crollare il prezzo a 69,99 euro.

A casa o in giro per il mondo, il rivestimento in tessuto idrorepellente e ‎antimacchia della Logitech G433 assicura un look pari alle sue alte prestazioni. I cuscinetti Sports-Mesh garantiscono comfort durante le lunghe sessioni di gioco con le imbottiture in tessuto tecnico, traspirante e lavabile. Sono inoltre incluse imbottiture morbide in microfibra.

Le cuffie G433 includono anche un microfono a braccio con soppressione del rumore di qualità eccezionale. Per questo motivo sono l’ideale non solo per le chat di gioco su PC o Console, ma anche per videochiamate con amici e parenti tramite piattaforme come Zoom, Meet e Skype.

Le Logitech G433 sono compatibili con le principali console da gaming (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch) e, ovviamente, con tanti altri dispositivi, come computer, notebook, smartphone e tablet. Nel caso degli iPhone, essendo privi della porta jack da 3,5mm, è necessario utilizzare l’adattatore Lightning.