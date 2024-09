Cuffie Logitech da gaming al 41% di sconto: OFFERTISSIMA AMAZON

Logitech è un’azienda leader nella produzione di dispositivi da gaming e oggi, su Amazon, le sue cuffie da gaming, le G733 vengono messe in offerta con uno sconto maxi del 41% e vengono vendute a 99,99€.

Maxi promo su Amazon: cuffie Logitech al 41% di sconto

Le cuffie Logitech G733 offrono un’esperienza di gioco senza precedenti grazie alla loro libertà senza fili, che consente di giocare fino a 29 ore con una sola ricarica. Dotate di audio wireless LIGHTSPEED e un raggio d’azione di 20 metri, ti permettono di muoverti liberamente mentre giochi in stereo su PS4.

Una delle caratteristiche più affascinanti è l’illuminazione LIGHTSYNC RGB, che ti consente di personalizzare gli effetti di luce del tuo headset con 16,8 milioni di colori. Fatti notare con l’illuminazione RGB frontale e a doppia zona, completa di animazioni pre-impostate che aggiungono un tocco di stile al tuo setup.

Per lunghe sessioni di gioco, il confortevole archetto a sospensione con design reversibile delle cuffie G733 è ideale. Puoi scegliere il tuo colore preferito, che va dal rosa al blu elettrico, per esprimere il tuo stile personale. La tecnologia BLUE VO!CE garantisce che la tua voce venga trasmessa in modo chiaro e forte attraverso il microfono rimovibile.

I filtri vocali avanzati assicurano un suono pulito, ricco e professionale. Inoltre, grazie ai driver PRO-G, l’audio immersivo ti permette di essere sempre al centro dell’azione, riducendo le distorsioni per un sound dettagliato e vivido. Infine, l’imbottitura in memory foam a doppio strato assicura un comfort duraturo, rendendo le cuffie G733 perfette per lunghe sessioni di gioco.

Su Amazon, oggi, le cuffie da gaming targate Logitech vengono scontate del 41% e vengono vendute a 99,99€.

